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Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован
Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован - РИА Новости, 24.01.2024
Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован
Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:15
2024-01-24T05:15
2024-01-24T05:15
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский. Информация о пострадавших не поступала. "В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован
Пожар на фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи "квадратов"