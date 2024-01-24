https://ria.ru/20240124/pozhar-1923117401.html

Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован

Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован - РИА Новости, 24.01.2024

Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован

Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:15

2024-01-24T05:15

2024-01-24T05:15

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован на 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский. Информация о пострадавших не поступала. "В Челябинской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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челябинская область

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2024

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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия