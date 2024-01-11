https://ria.ru/20240111/pozhar-1920643101.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции - РИА Новости, 11.01.2024

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T04:40

2024-01-11T04:40

2024-01-11T04:40

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горела на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920642732.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)