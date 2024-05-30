Рейтинг@Mail.ru
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 30.05.2024 (обновлено: 06:23 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949259148.html
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники - РИА Новости, 30.05.2024
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники
Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:07
2024-05-30T06:23
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
россия
московский авиационный центр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418362_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_bea822f2f5fa0d4bdaf99f0b831c701d.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию."Более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, ликвидируют пожар на востоке Москвы", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.
https://realty.ria.ru/20240529/moskva-1949174764.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418362_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_7d48ef31255287a4b4209ef779a3a859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, россия, московский авиационный центр, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Россия, Московский авиационный центр, Происшествия
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники

Тушить пожар в Москве направили вертолет, 40 единиц техники и более 120 человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.
"Более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, ликвидируют пожар на востоке Москвы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Два человека пострадали при пожаре на крыше Loft River в Москве
Вчера, 16:58
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32РоссияМосковский авиационный центрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала