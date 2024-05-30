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К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники - РИА Новости, 30.05.2024
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники
Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:07
2024-05-30T06:07
2024-05-30T06:23
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
россия
московский авиационный центр
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию."Более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, ликвидируют пожар на востоке Москвы", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, россия, московский авиационный центр, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Россия, Московский авиационный центр, Происшествия
К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники
Тушить пожар в Москве направили вертолет, 40 единиц техники и более 120 человек
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.
"Более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, ликвидируют пожар на востоке Москвы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.