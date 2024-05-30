https://ria.ru/20240530/pozhar-1949259148.html

К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники

К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники - РИА Новости, 30.05.2024

К тушению крупного пожара в Москве привлекли вертолет и 40 единиц техники

Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:07

2024-05-30T06:07

2024-05-30T06:23

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

россия

московский авиационный центр

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек привлекли к тушению крупного пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию."Более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, ликвидируют пожар на востоке Москвы", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, а также находящиеся внутри емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

https://realty.ria.ru/20240529/moskva-1949174764.html

москва

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, россия, московский авиационный центр, происшествия