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При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека - РИА Новости, 17.01.2024
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12:24 17.01.2024 (обновлено: 13:47 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pozhar-1921821699.html
При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека
При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека - РИА Новости, 17.01.2024
При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в производственном цехе в Шахтах Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:24
2024-01-17T13:47
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шахты
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в производственном цехе в Шахтах Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате пожаре пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар в производственном помещении локализован на площади 360 квадратных метров. Борьбу с огнем осложняет высокая пожарная нагрузка здания.По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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ростовская область
шахты
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахты
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шахты
При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека

Пожар на заводе "Авангард" в Шахтах локализовали на площади 360 кв. метров

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на заводе по производству полиэфирного волокна "Авангард" в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
Место пожара на заводе по производству полиэфирного волокна Авангард в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на заводе по производству полиэфирного волокна "Авангард" в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в производственном цехе в Шахтах Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожаре пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар в производственном помещении локализован на площади 360 квадратных метров. Борьбу с огнем осложняет высокая пожарная нагрузка здания.
По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шахты
 
 
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