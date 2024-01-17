https://ria.ru/20240117/pozhar-1921821699.html

При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека

При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека - РИА Новости, 17.01.2024

При пожаре в цехе в Ростовской области пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в производственном цехе в Шахтах Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:24

2024-01-17T12:24

2024-01-17T13:47

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шахты

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в производственном цехе в Шахтах Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате пожаре пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар в производственном помещении локализован на площади 360 квадратных метров. Борьбу с огнем осложняет высокая пожарная нагрузка здания.По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

ростовская область

шахты

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва на заводе в Шахтах Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован. 2024-01-17T12:24 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахты