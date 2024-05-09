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На Кубани потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
На Кубани потушили пожар в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 09.05.2024
На Кубани потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
Спасатели полностью потушили пожар в деревообрабатывающем цеху в Апшеронске на Кубани, сообщили в четверг в главном управлении МЧС края. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:59
2024-05-09T07:59
2024-05-09T07:59
происшествия
апшеронск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в деревообрабатывающем цеху в Апшеронске на Кубани, сообщили в четверг в главном управлении МЧС края. "Пожарные МЧС России полностью ликвидировали пожар в Апшеронске" - говорится в сообщении. По данным управления, пожар произошёл в среду вечером в деревообрабатывающем цеху в городе Апшеронске. В 21.04 пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
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происшествия, апшеронск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
На Кубани потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
МЧС: в Апшеронске на Кубани потушили пожар в деревообрабатывающем цеху