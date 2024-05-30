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Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.05.2024
Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, достигло четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:39
2024-05-30T06:39
2024-05-30T07:53
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, достигло четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС.Пожар в разноуровневом производственно-складском здании, расположенном по адресу улица Мартеновская, 38, возник утром в четверг, изначально его площадь составляла две тысячи квадратных метров."Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", — сообщили в МЧС.В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.В тушении пожара задействовали два вертолета, в том числе Ка-32, они уже выполнили 32 слива, сбросив 200 тонн воды. Позднее в МЧС уточнили, что возгорание удалось локализовать.
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр, ка-32, ми-26
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский авиационный центр, Ка-32, Ми-26
Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратов
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, достигло четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар в разноуровневом производственно-складском здании, расположенном по адресу улица Мартеновская, 38, возник утром в четверг, изначально его площадь составляла две тысячи квадратных метров.
«
"Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", — сообщили в МЧС.
В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.
В тушении пожара задействовали два вертолета, в том числе Ка-32, они уже выполнили 32 слива, сбросив 200 тонн воды. Позднее в МЧС уточнили, что возгорание удалось локализовать.