https://ria.ru/20240530/pozhar-1949260067.html

Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 30.05.2024

Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, достигло четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:39

2024-05-30T06:39

2024-05-30T07:53

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происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский авиационный центр

ка-32

ми-26

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Площадь пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, достигло четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС.Пожар в разноуровневом производственно-складском здании, расположенном по адресу улица Мартеновская, 38, возник утром в четверг, изначально его площадь составляла две тысячи квадратных метров."Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания", — сообщили в МЧС.В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.В тушении пожара задействовали два вертолета, в том числе Ка-32, они уже выполнили 32 слива, сбросив 200 тонн воды. Позднее в МЧС уточнили, что возгорание удалось локализовать.

https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html

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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр, ка-32, ми-26