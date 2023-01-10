https://ria.ru/20230110/sklady-1843929278.html

Крупные пожары на складах в России в 2022-2023 годах

Крупные пожары на складах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 10.01.2023

Крупные пожары на складах в России в 2022-2023 годах

на северо-востоке Москвы загорелся склад автосервиса. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:03

2023-01-10T16:03

2023-01-10T16:03

справки

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

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202310 января на северо-востоке Москвы загорелся склад автосервиса. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение здания на площади порядка 500 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники.202226 декабря в Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров. В помещении хранилась полиграфическая продукция. По данным МЧС РФ, всего к тушению пожара привлекались 75 человек и 23 единицы техники. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. 17 декабря во Владивостоке на улице Карьерной загорелся склад, произошло обрушение кровли. Пожар удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем, в здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. Погибших и пострадавших нет. 16 декабря в селе Михальчиково в Кстовском районе Нижегородской области загорелась кровля на складе пиломатериалов на площади 1000 квадратных метров. Угрозы соседним зданиям не было. Погибших и пострадавших нет. 13 декабря в селе Малиновка под Томском произошел пожар на птицефабрике "Томская". В региональном управлении МЧС рассказали, что горела одноэтажная кирпичная пристройка. В результате пожара обгорели стеллажи с различными материалами — картонные коробки, полиэтиленовый упаковочный материал в рулонах, пачках, пластиковая тара, расположенные на стеллажах. Также обгорела деревянная обрешетка крыши, закоптились стены, произошло обрушение железобетонной плиты. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ходе тушения пожара погиб 35-летний пожарный. Мужчину придавило упавшей плитой.В ночь на 9 декабря в Востряковском проезде в Москве загорелся склад. Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 20 ноября в Москве на Комсомольской площади в Москве произошел пожар на цветочной базе: горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". В результате ЧП погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. По информации экстренных служб, среди погибших шесть россиян и один гражданин Таджикистана. 25 октября вечером в Санкт-Петербурге загорелся склад со строительными материалами. Площадь пожара составила 12 тысяч квадратных метров. Пожар был локализован 26 октября в 00.39 мск. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших при пожаре нет. 21 октября в подмосковном Ногинске загорелось складское помещение на территории "Ногинск – Технопарк". Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Как сообщил ГСУСК России по Московской области, пожар произошел из-за сварочных работ. 14 октября в Екатеринбурге загорелся склад с пластиковой продукцией.Тушение пожара осложняла большая загрузка помещения продукцией. Пострадал мужчина – арендодатель помещений, его госпитализировали. 15 октября пожар был ликвидирован на площади 4,8 тысячи квадратных метров. 12 сентября в подмосковном Волоколамске загорелся склад с пластиковой крошкой. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. По информации регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 45 человек и 16 единиц техники.8 сентября в городе Аксай Ростовской области загорелись три склада на улице Западная. Крупный пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров. Пострадавших нет.27 августа в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад. Пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров. В ходе тушения возгорания произошло обрушение конструкций кровли. Отмечалось, что тушение было осложнено из-за машинного масла, которое хранилось рядом со зданием.24 августа на северо-востоке Москвы загорелся трехэтажный склад. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации задействовано более 150 человек и 42 единицы техники.8 августа в городе Мурино Ленинградской области возник пожар на складе. Здание горело на общей площади 1500 квадратных метров. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская. По данным регионального ГУМЧС, пострадавших нет.3 августа в населенном пункте Петровское в Истринском районе Московской области загорелся склад компании Ozon. По данным МЧС России, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. По сообщению компании Ozon, все сотрудники склада были эвакуированы.19 июля в Анадыре пожар возник на территории складского комплекса. Все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Спасателям удалость не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Спустя несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе.4 июля в Кызыле в районе "Правый берег" загорелись складские помещения на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены 25 человек личного состава и девять единиц техники.23 июня в городе Электроугли в Московской области произошел пожар в складском трехэтажном кирпичном здании. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. На складе хранились лакокрасочные материалы. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 55 человек и 17 единиц техники.16 июня в Богучанском районе Красноярского края загорелся склад древесины. Площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров. Угроза распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения отсутствовала. Пострадавших нет.3 мая в Буйском районе Костромской области загорелся склад для сельскохозяйственных нужд на животноводческой ферме. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Из огня были эвакуированы 85 голов крупного и мелкого рогатого скота, 15 голов спасти не удалось. С огнем боролись 12 человек и четыре единицы техники.В ночь на 3 мая в городском округе Богородский Московской области загорелся склад на Кудиновском шоссе. Представитель экстренных служб региона сообщил, что размеры склада, который, по данным МЧС, горел на всей площади, составляют 150 на 170 метров. В 03:05 мск была объявлена локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 109 человек и 37 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.15 апреля в Новосибирске загорелся склад с автомаслами и автозапчастями. Площадь возгорания составила более 2,2 тысячи квадратных метров. Была угроза обрушения кровли. Сотрудники МЧС России осуществляли эвакуацию бочек с автомаслом. Информация о пострадавших не поступала.2 апреля в подмосковном Подольске загорелся склад пластиковых окон. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.17 марта в поселке Березник Архангельской области загорелся склад. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. По данным экстренных служб, в горевшем одноэтажном кирпичном здании склада хранились продукты питания. Пострадавших нет.7 февраля в Подмосковном Дзержинске произошел пожар на металло-каркасном складе. По данным подмосковного главка МЧС, склад горел на площади 2250 квадратных метров. Пострадавших нет.7 января в подмосковных Химках произошел пожар на продовольственном складе, огонь затем перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями. Площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступала.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары