https://ria.ru/20220616/pozhar-1795669611.html

Авиация поможет тушить пожар на складе древесины в Красноярском крае

Авиация поможет тушить пожар на складе древесины в Красноярском крае - РИА Новости, 16.06.2022

Авиация поможет тушить пожар на складе древесины в Красноярском крае

Два воздушных судна привлекут к тушению пожара на лесопилке в районе жилого сектора поселка Таежный Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:42

2022-06-16T10:42

2022-06-16T10:42

происшествия

богучанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

бе-200

ми-8 амтш

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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Два воздушных судна привлекут к тушению пожара на лесопилке в районе жилого сектора поселка Таежный Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.Ранее МЧС сообщило, что пожар начался ночью в границах поселка Таежный Богучанского района. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Угрозы распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения нет. Пострадавших нет. На месте работает пожарный поезд. Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в районе жилого сектора поселка Таежный."Запланировано применение авиации: самолета-амфибии Бе-200 и вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.На месте работают 37 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20220616/pozhar-1795667476.html

богучанский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, богучанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), бе-200, ми-8 амтш