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В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой - РИА Новости, 12.09.2022
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В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой
В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой - РИА Новости, 12.09.2022
В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой
Склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:39
2022-09-12T10:33
происшествия
московская область (подмосковье)
волоколамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 05.54 на ЦППС Волоколамского МПСГ поступило сообщение о пожаре на складе с пластиковой крошкой в городском округе Волоколамск, Северное шоссе, дом 4", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения склад горел на площади 100 квадратных метров, было сильное задымление и угроза распространения. В 07.40 площадь горения составляла две тысячи квадратных метров. Он уточнил, что склад по всей площади 1500 "квадратов", а продукция на площади 500 квадратных метров."Погибших и пострадавших по предварительной информации нет", - добавил собеседник агентства.Также он сообщил, что к тушению пожара привлекается 45 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и четыре единицы техники. Причина пожара также устанавливается.Позже стало известно, что пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России."8.50 - локализация 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220911/kvest-1816055514.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:39 12.09.2022 (обновлено: 10:33 12.09.2022)
 
В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой

В подмосковном Волоколамске загорелся склад с пластиковой крошкой

© Фото : ГУМЧС России по Московской областиПожар на улице Северное шоссе в городском округе Волоколамск
Пожар на улице Северное шоссе в городском округе Волоколамск - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
Пожар на улице Северное шоссе в городском округе Волоколамск
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 05.54 на ЦППС Волоколамского МПСГ поступило сообщение о пожаре на складе с пластиковой крошкой в городском округе Волоколамск, Северное шоссе, дом 4", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения склад горел на площади 100 квадратных метров, было сильное задымление и угроза распространения. В 07.40 площадь горения составляла две тысячи квадратных метров. Он уточнил, что склад по всей площади 1500 "квадратов", а продукция на площади 500 квадратных метров.
"Погибших и пострадавших по предварительной информации нет", - добавил собеседник агентства.
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Также он сообщил, что к тушению пожара привлекается 45 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и четыре единицы техники. Причина пожара также устанавливается.
Позже стало известно, что пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"8.50 - локализация 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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