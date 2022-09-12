https://ria.ru/20220912/pozhar-1816090563.html

В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой

В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой - РИА Новости, 12.09.2022

В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой

Склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:39

2022-09-12T08:39

2022-09-12T10:33

происшествия

московская область (подмосковье)

волоколамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 05.54 на ЦППС Волоколамского МПСГ поступило сообщение о пожаре на складе с пластиковой крошкой в городском округе Волоколамск, Северное шоссе, дом 4", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения склад горел на площади 100 квадратных метров, было сильное задымление и угроза распространения. В 07.40 площадь горения составляла две тысячи квадратных метров. Он уточнил, что склад по всей площади 1500 "квадратов", а продукция на площади 500 квадратных метров."Погибших и пострадавших по предварительной информации нет", - добавил собеседник агентства.Также он сообщил, что к тушению пожара привлекается 45 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и четыре единицы техники. Причина пожара также устанавливается.Позже стало известно, что пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России."8.50 - локализация 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220911/kvest-1816055514.html

https://ria.ru/20220911/pozhar-1815958994.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)