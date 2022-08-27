https://ria.ru/20220827/pozhar-1812468855.html

В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе

В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе - РИА Новости, 27.08.2022

В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:44

2022-08-27T07:44

2022-08-27T07:48

происшествия

комсомольск-на-амуре

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812469205_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3920b7df6864641ae9882822d4eba6b1.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России."В 13.03 (Хабаровск) 27 августа 2022 года пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. В ходе тушения возгорания произошло обрушение конструкций кровли", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что из-за машинного масла, которое хранится рядом со зданием, тушение осложняется. Пожарные не дают огню распространиться на бочки.

https://ria.ru/20220826/pozhar-1812279988.html

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, комсомольск-на-амуре