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В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе
В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе - РИА Новости, 27.08.2022
В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T07:44
2022-08-27T07:44
2022-08-27T07:48
происшествия
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России."В 13.03 (Хабаровск) 27 августа 2022 года пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. В ходе тушения возгорания произошло обрушение конструкций кровли", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что из-за машинного масла, которое хранится рядом со зданием, тушение осложняется. Пожарные не дают огню распространиться на бочки.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре
07:44 27.08.2022 (обновлено: 07:48 27.08.2022)
В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе
В Комсомольске-на-Амуре локализовали пожар на складе на площади две тысячи "квадратов"