https://ria.ru/20220720/anadyr-1803603272.html
В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение
В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.07.2022
В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Анадыре на площади 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T02:51
2022-07-20T02:51
2022-07-20T02:51
происшествия
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Анадыре на площади 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Чукотскому АО.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС. К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. Спасателям удалость не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе."Открытое горение ликвидировано. Сейчас идет дотушивание, отдельные очаги вспыхивают. Идет проливка", - сказал собеседник агентства.Как сообщил мэра Анадыря Леонид Николаев в Telegram-канале, в городе продолжаются работы по устранению последствий пожара. Специалисты восстанавливают горячее водоснабжение."Уже запущен Центральный тепловой пункт-7 (ЦТП-7) – горячая вода появилась в четных домах по ул. Строителей и ул. Энергетиков, на ул. Отке от 46-64 дома, в детском саду "Сказка", детском доме. Остается проблема с запуском ЦТП-5, которая обеспечивает ГВС дома по нечетной стороне ул. Энергетиков, ул. Отке 40-44, ул. Тевлянто 5-13, Полярная 18-22, здание пограничной службы. Через зону затушенного возгорания проходит порядка 80 метров труб коммуникаций, в том числе выход с ЦТП-5 на город, именно в этой локации обнаружен порыв трубы", - отметил Николаев.Специалисты ожидают доступа к зоне возгорания для восстановительных работ. Сейчас на этой территории ведутся следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/pozhar-1803013965.html
анадырь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь
В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Анадыре, идет проливка
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Анадыре на площади 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Чукотскому АО.
Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС
. К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. Спасателям удалость не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе.
"Открытое горение ликвидировано. Сейчас идет дотушивание, отдельные очаги вспыхивают. Идет проливка", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил мэра Анадыря
Леонид Николаев в Telegram-канале, в городе продолжаются работы по устранению последствий пожара. Специалисты восстанавливают горячее водоснабжение.
"Уже запущен Центральный тепловой пункт-7 (ЦТП-7) – горячая вода появилась в четных домах по ул. Строителей и ул. Энергетиков, на ул. Отке от 46-64 дома, в детском саду "Сказка", детском доме. Остается проблема с запуском ЦТП-5, которая обеспечивает ГВС дома по нечетной стороне ул. Энергетиков, ул. Отке 40-44, ул. Тевлянто 5-13, Полярная 18-22, здание пограничной службы. Через зону затушенного возгорания проходит порядка 80 метров труб коммуникаций, в том числе выход с ЦТП-5 на город, именно в этой локации обнаружен порыв трубы", - отметил Николаев.
Специалисты ожидают доступа к зоне возгорания для восстановительных работ. Сейчас на этой территории ведутся следственные действия.