https://ria.ru/20220720/anadyr-1803603272.html

В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение

В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.07.2022

В складском комплексе в Анадыре ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Анадыре на площади 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:51

2022-07-20T02:51

2022-07-20T02:51

происшествия

анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Анадыре на площади 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Чукотскому АО.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС. К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. Спасателям удалость не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе."Открытое горение ликвидировано. Сейчас идет дотушивание, отдельные очаги вспыхивают. Идет проливка", - сказал собеседник агентства.Как сообщил мэра Анадыря Леонид Николаев в Telegram-канале, в городе продолжаются работы по устранению последствий пожара. Специалисты восстанавливают горячее водоснабжение."Уже запущен Центральный тепловой пункт-7 (ЦТП-7) – горячая вода появилась в четных домах по ул. Строителей и ул. Энергетиков, на ул. Отке от 46-64 дома, в детском саду "Сказка", детском доме. Остается проблема с запуском ЦТП-5, которая обеспечивает ГВС дома по нечетной стороне ул. Энергетиков, ул. Отке 40-44, ул. Тевлянто 5-13, Полярная 18-22, здание пограничной службы. Через зону затушенного возгорания проходит порядка 80 метров труб коммуникаций, в том числе выход с ЦТП-5 на город, именно в этой локации обнаружен порыв трубы", - отметил Николаев.Специалисты ожидают доступа к зоне возгорания для восстановительных работ. Сейчас на этой территории ведутся следственные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/pozhar-1803013965.html

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, анадырь