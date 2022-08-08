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Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022
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Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области
Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:23
2022-08-08T23:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС."Горело складское здание на общей площади 1500 квадратных метров. В 22.45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская. Следственные органы начали проверку по факту пожара. По предварительным данным, горели склады со строительными материалами.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:23 08.08.2022
 
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области

Пожар в складском здании в Мурино в Ленинградской области ликвидировали

© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
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Пожарная машина . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС.
"Горело складское здание на общей площади 1500 квадратных метров. В 22.45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская. Следственные органы начали проверку по факту пожара. По предварительным данным, горели склады со строительными материалами.
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 22:54
СК выяснит обстоятельства пожара на складе в Мурино в Ленинградской области
 
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