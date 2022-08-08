https://ria.ru/20220808/pozhar-1808188507.html
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области
Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:23
2022-08-08T23:23
2022-08-08T23:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578682366_0:26:579:352_1920x0_80_0_0_3247bf0a69daed3cb52ad919462d27b2.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС."Горело складское здание на общей площади 1500 квадратных метров. В 22.45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская. Следственные органы начали проверку по факту пожара. По предварительным данным, горели склады со строительными материалами.
https://ria.ru/20220808/pozhar-1808186370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578682366_110:0:579:352_1920x0_80_0_0_33ce739f509a7889a07b272181bf6fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области
Пожар в складском здании в Мурино в Ленинградской области ликвидировали