https://ria.ru/20220808/pozhar-1808188507.html

Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области

Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области - РИА Новости, 08.08.2022

Спасатели потушили крупный пожар на складе в Ленинградской области

Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:23

2022-08-08T23:23

2022-08-08T23:23

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в городе Мурино Ленинградской области ликвидирован, информация о пострадавших не поступала, сообщает региональное ГУМЧС."Горело складское здание на общей площади 1500 квадратных метров. В 22.45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар на складе начался вечером в понедельник, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, пожар был локализован в 21.35. По данным ведомства, угроза распространения огня на соседние склады снята. На складе хранились пиломатериалы, находилась покрасочная мастерская. Следственные органы начали проверку по факту пожара. По предварительным данным, горели склады со строительными материалами.

https://ria.ru/20220808/pozhar-1808186370.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)