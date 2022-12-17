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Во Владивостоке загорелся склад
Во Владивостоке загорелся склад - РИА Новости, 17.12.2022
Во Владивостоке загорелся склад
Склад горит во Владивостоке, площадь распространения огня достигла примерно 1100 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:03
2022-12-17T16:03
2022-12-17T18:18
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек — РИА Новости. Склад горит во Владивостоке, площадь распространения огня достигла примерно 1100 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю.Уточняется, что инцидент произошел в 20:30 по местному времени (13:30 мск) на улице Карьерной.К тушению пожара привлекли 42 человека личного состава при 12 единицах пожарной техники.Позднее специалисты локализовали возгорание на площади около двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
16:03 17.12.2022 (обновлено: 18:18 17.12.2022)
Во Владивостоке загорелся склад
Во Владивостоке загорелся склад на площади около 1100 квадратных метров