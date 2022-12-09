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В Востряковском проезде в Москве загорелся склад

В Востряковском проезде в Москве загорелся склад - РИА Новости, 09.12.2022

В Востряковском проезде в Москве загорелся склад

Склад в Востряковском проезде в Москве горит на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T00:59

2022-12-09T00:59

2022-12-09T02:08

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Склад в Востряковском проезде в Москве горит на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 23.45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Востряковский проезд, д. 10Г. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что происходит возгорание складского здания. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как уточняется, информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекается 101 человек и 30 единиц техники.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)