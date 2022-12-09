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В Востряковском проезде в Москве загорелся склад - РИА Новости, 09.12.2022
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В Востряковском проезде в Москве загорелся склад
В Востряковском проезде в Москве загорелся склад - РИА Новости, 09.12.2022
В Востряковском проезде в Москве загорелся склад
Склад в Востряковском проезде в Москве горит на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T00:59
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Склад в Востряковском проезде в Москве горит на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 23.45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Востряковский проезд, д. 10Г. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что происходит возгорание складского здания. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как уточняется, информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекается 101 человек и 30 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:59 09.12.2022 (обновлено: 02:08 09.12.2022)
 
В Востряковском проезде в Москве загорелся склад

В Востряковском проезде в Москве горит склад на площади 1500 квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Склад в Востряковском проезде в Москве горит на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 23.45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Востряковский проезд, д. 10Г. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что происходит возгорание складского здания. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Как уточняется, информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекается 101 человек и 30 единиц техники.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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