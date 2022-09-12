https://ria.ru/20220912/ogon-1816118175.html

На складе в Подмосковье потушили открытый огонь

На складе в Подмосковье потушили открытый огонь - РИА Новости, 12.09.2022

На складе в Подмосковье потушили открытый огонь

Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:15

2022-09-12T11:15

2022-09-12T11:16

происшествия

московская область (подмосковье)

волоколамск

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В 10.25 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20220912/kvest-1816115241.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск