Рейтинг@Mail.ru
На складе в Подмосковье потушили открытый огонь - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/ogon-1816118175.html
На складе в Подмосковье потушили открытый огонь
На складе в Подмосковье потушили открытый огонь - РИА Новости, 12.09.2022
На складе в Подмосковье потушили открытый огонь
Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:15
2022-09-12T11:16
происшествия
московская область (подмосковье)
волоколамск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107085_0:425:1200:1100_1920x0_80_0_0_f0746589065565827936883baf08d9a7.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В 10.25 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20220912/kvest-1816115241.html
московская область (подмосковье)
волоколамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107085_0:315:1200:1215_1920x0_80_0_0_e07ef860c0cd1321ba249098337ad6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волоколамск
11:15 12.09.2022 (обновлено: 11:16 12.09.2022)
 
На складе в Подмосковье потушили открытый огонь

На складе с пластмассовой крошкой в подмосковном Волоколамске потушили открытый огонь

© Фото : ГУМЧС России по Московской областиПожар на улице Северное шоссе в городском округе Волоколамск
Пожар на улице Северное шоссе в городском округе Волоколамск - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
Пожар на улице Северное шоссе в городском округе Волоколамск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В 10.25 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
Помещение квеста - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:03
После ЧП с подростками на московском квесте потребовали завести дело
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Волоколамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала