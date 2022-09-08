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На складах в Ростовской области локализовали пожар
На складах в Ростовской области локализовали пожар - РИА Новости, 08.09.2022
На складах в Ростовской области локализовали пожар
Крупный пожар на складах в городе Аксай Ростовской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:56
2022-09-08T17:56
2022-09-08T17:56
происшествия
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксай
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складах в городе Аксай Ростовской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании трех складов на улице Западная на площади порядка 800 квадратных метров."В 17.38 пожар на складах локализован на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Спасатели проводят проливку, дабы избежать повторного возгорания, и разбирают сгоревшие конструкции на месте ЧП.
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксай
На складах в Ростовской области локализовали пожар
МЧС: на складах в Ростовской области локализовали пожар на площади в тысячу квадратов