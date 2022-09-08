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На складах в Ростовской области локализовали пожар

На складах в Ростовской области локализовали пожар - РИА Новости, 08.09.2022

На складах в Ростовской области локализовали пожар

Крупный пожар на складах в городе Аксай Ростовской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:56

2022-09-08T17:56

2022-09-08T17:56

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аксай

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складах в городе Аксай Ростовской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании трех складов на улице Западная на площади порядка 800 квадратных метров."В 17.38 пожар на складах локализован на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Спасатели проводят проливку, дабы избежать повторного возгорания, и разбирают сгоревшие конструкции на месте ЧП.

https://ria.ru/20220908/vzryv-1815417068.html

ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксай