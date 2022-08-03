https://ria.ru/20220803/pozhar-1806921086.html

Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon

Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon

Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:38

2022-08-03T13:38

2022-08-03T16:51

происшествия

московская область (подмосковье)

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания."Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают пожарные, а также дежурят службы скорой помощи."Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220726/ozon-1804988741.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье