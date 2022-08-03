https://ria.ru/20220803/pozhar-1806921086.html
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon
Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:38
2022-08-03T13:38
2022-08-03T16:51
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807006873_0:251:3100:1994_1920x0_80_0_0_03f00cc12d8b5211e49edab765ae33a6.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания."Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают пожарные, а также дежурят службы скорой помощи."Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220726/ozon-1804988741.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье
13:38 03.08.2022 (обновлено: 16:51 03.08.2022)
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon
Горящий в Истринском районе Подмосковья склад принадлежит Ozon
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания.
"Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают пожарные, а также дежурят службы скорой помощи.
"Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется", - добавляется в сообщении.