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Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
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Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon - РИА Новости, 03.08.2022
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon
Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:38
2022-08-03T16:51
происшествия
московская область (подмосковье)
ozon
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания."Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают пожарные, а также дежурят службы скорой помощи."Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется", - добавляется в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье
13:38 03.08.2022 (обновлено: 16:51 03.08.2022)
 
Горящий в Подмосковье склад принадлежит Ozon

Горящий в Истринском районе Подмосковья склад принадлежит Ozon

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Горящий в Истринском районе склад принадлежит Ozon, все сотрудники эвакуированы, сообщила компания.
"Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают пожарные, а также дежурят службы скорой помощи.
"Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)OzonПожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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