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В Истринском районе Подмосковья загорелся склад - РИА Новости, 03.08.2022
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В Истринском районе Подмосковья загорелся склад
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад - РИА Новости, 03.08.2022
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад
Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:33
2022-08-03T16:50
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Горящее здание склада покинули более тысячи человек."До прибытия пожарно-спасательных подразделений из склада в селе Петровское самостоятельно вышли более 1000 человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806872953.html
истринский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), пожар на складе ozon в подмосковье
13:33 03.08.2022 (обновлено: 16:50 03.08.2022)
 
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад

В Истринском районе Подмосковья загорелся склад на площади 20 тысяч квадратов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтолб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Горящее здание склада покинули более тысячи человек.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из склада в селе Петровское самостоятельно вышли более 1000 человек", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияИстринский районМосковская область (Подмосковье)Пожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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