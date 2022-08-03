https://ria.ru/20220803/pozhar-1806918055.html

В Истринском районе Подмосковья загорелся склад

В Истринском районе Подмосковья загорелся склад - РИА Новости, 03.08.2022

В Истринском районе Подмосковья загорелся склад

Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:33

2022-08-03T13:33

2022-08-03T16:50

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

пожар на складе ozon в подмосковье

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Горящее здание склада покинули более тысячи человек."До прибытия пожарно-спасательных подразделений из склада в селе Петровское самостоятельно вышли более 1000 человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806872953.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), пожар на складе ozon в подмосковье