https://ria.ru/20220803/pozhar-1806918055.html
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад - РИА Новости, 03.08.2022
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад
Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:33
2022-08-03T13:33
2022-08-03T16:50
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Горящее здание склада покинули более тысячи человек."До прибытия пожарно-спасательных подразделений из склада в селе Петровское самостоятельно вышли более 1000 человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806872953.html
истринский район
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), пожар на складе ozon в подмосковье
13:33 03.08.2022 (обновлено: 16:50 03.08.2022)
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад
В Истринском районе Подмосковья загорелся склад на площади 20 тысяч квадратов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Истринском районе Московской области составляет 20 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Предварительно пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Горящее здание склада покинули более тысячи человек.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из склада в селе Петровское самостоятельно вышли более 1000 человек", - сказал собеседник агентства.