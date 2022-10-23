https://ria.ru/20221023/noginsk-1826019547.html

СК назвал причину пожара на складе в Ногинске

СК назвал причину пожара на складе в Ногинске - РИА Новости, 23.10.2022

СК назвал причину пожара на складе в Ногинске

Крупный пожар на складе в подмосковном Ногинске произошел в пятницу из-за сварочных работ, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:41

2022-10-23T09:41

2022-10-23T09:41

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе в подмосковном Ногинске произошел в пятницу из-за сварочных работ, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.В пятницу уточнялось, что пожар на складе в Ногинске потушен. Изначально МЧС РФ сообщало о площади возгорания в 4,8 тысячи квадратных метров, но затем скорректировало цифру до 2 тысяч."Организована проверка по факту нарушений требований пожарной безопасности, в результате чего произошло возгорание в производственно-складском помещении, расположенном в сельском поселении Буньково... В ходе проверки установлено, что 21 октября в производственно-складском помещении произошло возгорание в результате производства сварочных работ", - говорится в сообщении.Отмечается, что указанное помещение не работало, внутри было только строительное оборудование. Кроме того, в ходе происшествия никто не пострадал."В рамках проверочных мероприятий произведен осмотр места происшествия, изъята документация, опрошены сотрудники, производится оценка ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221022/dtp-1825975771.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)