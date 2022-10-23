https://ria.ru/20221023/noginsk-1826019547.html
СК назвал причину пожара на складе в Ногинске
СК назвал причину пожара на складе в Ногинске - РИА Новости, 23.10.2022
СК назвал причину пожара на складе в Ногинске
Крупный пожар на складе в подмосковном Ногинске произошел в пятницу из-за сварочных работ, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:41
2022-10-23T09:41
2022-10-23T09:41
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе в подмосковном Ногинске произошел в пятницу из-за сварочных работ, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.В пятницу уточнялось, что пожар на складе в Ногинске потушен. Изначально МЧС РФ сообщало о площади возгорания в 4,8 тысячи квадратных метров, но затем скорректировало цифру до 2 тысяч."Организована проверка по факту нарушений требований пожарной безопасности, в результате чего произошло возгорание в производственно-складском помещении, расположенном в сельском поселении Буньково... В ходе проверки установлено, что 21 октября в производственно-складском помещении произошло возгорание в результате производства сварочных работ", - говорится в сообщении.Отмечается, что указанное помещение не работало, внутри было только строительное оборудование. Кроме того, в ходе происшествия никто не пострадал."В рамках проверочных мероприятий произведен осмотр места происшествия, изъята документация, опрошены сотрудники, производится оценка ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221022/dtp-1825975771.html
ногинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину пожара на складе в Ногинске
Крупный пожар на складе в подмосковном Ногинске произошел из-за сварочных работ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Крупный пожар на складе в подмосковном Ногинске произошел в пятницу из-за сварочных работ, сообщается в Telegram-канале
ГСУСК России по Московской области.
В пятницу уточнялось, что пожар на складе в Ногинске потушен. Изначально МЧС
РФ сообщало о площади возгорания в 4,8 тысячи квадратных метров, но затем скорректировало цифру до 2 тысяч.
"Организована проверка по факту нарушений требований пожарной безопасности, в результате чего произошло возгорание в производственно-складском помещении, расположенном в сельском поселении Буньково... В ходе проверки установлено, что 21 октября в производственно-складском помещении произошло возгорание в результате производства сварочных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанное помещение не работало, внутри было только строительное оборудование. Кроме того, в ходе происшествия никто не пострадал.
"В рамках проверочных мероприятий произведен осмотр места происшествия, изъята документация, опрошены сотрудники, производится оценка ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.