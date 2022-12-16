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В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов

В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов - РИА Новости, 16.12.2022

В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов

Пожар на складе пиломатериалов в Нижегородской области ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:42

2022-12-16T11:42

2022-12-16T11:42

происшествия

коммерческая недвижимость

нижегородская область

кстовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Пожар на складе пиломатериалов в Нижегородской области ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре в Кстовском районе в селе Михальчиково на улице Заводской поступило в пятницу в 06.18. Горела кровля на складе пиломатериалов на площади 1000 квадратных метров. Угрозы соседним зданиям не было. В 07.40 пожар был локализован, погибших и пострадавших нет. "Итоговая информация о пожаре в Кстовском районе: в 11.14 пожар ликвидировали на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089065.html

нижегородская область

кстовский район

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происшествия, коммерческая недвижимость, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)