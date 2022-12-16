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В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов
В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов - РИА Новости, 16.12.2022
В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов
Пожар на складе пиломатериалов в Нижегородской области ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:42
2022-12-16T11:42
2022-12-16T11:42
происшествия
коммерческая недвижимость
нижегородская область
кстовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Пожар на складе пиломатериалов в Нижегородской области ликвидирован, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре в Кстовском районе в селе Михальчиково на улице Заводской поступило в пятницу в 06.18. Горела кровля на складе пиломатериалов на площади 1000 квадратных метров. Угрозы соседним зданиям не было. В 07.40 пожар был локализован, погибших и пострадавших нет. "Итоговая информация о пожаре в Кстовском районе: в 11.14 пожар ликвидировали на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
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происшествия, коммерческая недвижимость, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Нижегородская область, Кстовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов
МЧС: пожар на складе пиломатериалов в Нижегородской области ликвидирован