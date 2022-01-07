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В Химках потушили пожар на складе
В Химках потушили пожар на складе - РИА Новости, 07.01.2022
В Химках потушили пожар на складе
Пожар на складе в подмосковных Химках, полыхавший на площади 2,8 тысячи квадратных метров, потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T22:25
2022-01-07T22:25
2022-01-07T22:25
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковных Химках, полыхавший на площади 2,8 тысячи квадратных метров, потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре на продовольственном складе в подмосковных Химках, огонь затем перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями. Площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, пожар удалось локализовать."21.52 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении МЧС.Управление Роспотребнадзора по Московской области ранее сообщало, что исследует воздух в зоне жилой застройки Химок, превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировано.
химки
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РИА Новости
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Тушение пожара на складе в подмосковных Химках
В подмосковных Химках на 2,7 тыс квадратов горит склад с лакокрасочным изделиям и продовольствием
2022-01-07T22:25
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, видео
В Химках потушили пожар на складе
Пожар на продовольственном складе в подмосковных Химках потушили