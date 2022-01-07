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В Химках потушили пожар на складе

В Химках потушили пожар на складе - РИА Новости, 07.01.2022

В Химках потушили пожар на складе

Пожар на складе в подмосковных Химках, полыхавший на площади 2,8 тысячи квадратных метров, потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T22:25

2022-01-07T22:25

2022-01-07T22:25

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожар на складе в подмосковных Химках, полыхавший на площади 2,8 тысячи квадратных метров, потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре на продовольственном складе в подмосковных Химках, огонь затем перекинулся на соседнее здание с лакокрасочными изделиями. Площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, пожар удалось локализовать."21.52 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении МЧС.Управление Роспотребнадзора по Московской области ранее сообщало, что исследует воздух в зоне жилой застройки Химок, превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировано.

химки

московская область (подмосковье)

россия

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Тушение пожара на складе в подмосковных Химках В подмосковных Химках на 2,7 тыс квадратов горит склад с лакокрасочным изделиям и продовольствием 2022-01-07T22:25 true PT0M17S

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происшествия, химки, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, видео