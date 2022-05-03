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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 03.05.2022
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Подмосковье, где огонь распространился по всей площади помещения в 33,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, сообщает... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:09
2022-05-03T08:09
2022-05-03T12:15
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье, где огонь распространился по всей площади помещения в 33,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.Склад загорелся на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский Московской области. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что размеры склада, который, по данным МЧС, горел на всей площади, составляют 150 на 170 метров. В 03:05 мск была объявлена локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров"В 07:36 — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщали, что к тушению пожара привлечено 109 человек и 37 единиц техники.
https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:09 03.05.2022 (обновлено: 12:15 03.05.2022)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
На складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение на площади 33,8 тысячи "квадратов"