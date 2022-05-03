https://ria.ru/20220503/pozhar-1786610886.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 03.05.2022

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Подмосковье, где огонь распространился по всей площади помещения в 33,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, сообщает... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:09

2022-05-03T08:09

2022-05-03T12:15

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье, где огонь распространился по всей площади помещения в 33,8 тысячи квадратных метров, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.Склад загорелся на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский Московской области. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что размеры склада, который, по данным МЧС, горел на всей площади, составляют 150 на 170 метров. В 03:05 мск была объявлена локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров"В 07:36 — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщали, что к тушению пожара привлечено 109 человек и 37 единиц техники.

https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)