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Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 16.10.2022
Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге удалось ликвидировать, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:57
2022-10-16T10:57
2022-10-16T10:58
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге удалось ликвидировать, сообщает региональный главк МЧС.Сообщение о горящем ангаре с пластиком на улице Аппаратной, 7/1 в Екатеринбурге поступило в пятницу днем. За два часа площадь пожара выросла со 100 квадратных метров до 4 тысяч. В 0.04 субботы (22.04 мск пятницы) пожар был локализован на 4800 квадратных метрах."В 12.03 (10.03 мск) открытое горение на месте пожара по улице Аппаратной в Екатеринбурге ликвидировано. Огнеборцы продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.Прокуратура Свердловской области ранее сообщала об одном пострадавшем – по предварительным данным, это арендодатель помещений, он получил ожоги 3% тела и был доставлен в больницу. Причину возгорания хотят установить по результатам экспертизы. В субботу в районе пожара специалисты Роспотребнадзора выявляли превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, в том числе этилацетата, этенилбензола и бутилацетата.
https://radiosputnik.ria.ru/20221015/neftebaza-1824299982.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:57 16.10.2022 (обновлено: 10:58 16.10.2022)
Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали
МЧС: открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали