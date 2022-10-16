https://ria.ru/20221016/pozhar-1824382628.html

Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали

Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 16.10.2022

Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге ликвидировали

Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге удалось ликвидировать, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:57

2022-10-16T10:57

2022-10-16T10:58

происшествия

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Открытое горение на складе с пластиком в Екатеринбурге удалось ликвидировать, сообщает региональный главк МЧС.Сообщение о горящем ангаре с пластиком на улице Аппаратной, 7/1 в Екатеринбурге поступило в пятницу днем. За два часа площадь пожара выросла со 100 квадратных метров до 4 тысяч. В 0.04 субботы (22.04 мск пятницы) пожар был локализован на 4800 квадратных метрах."В 12.03 (10.03 мск) открытое горение на месте пожара по улице Аппаратной в Екатеринбурге ликвидировано. Огнеборцы продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.Прокуратура Свердловской области ранее сообщала об одном пострадавшем – по предварительным данным, это арендодатель помещений, он получил ожоги 3% тела и был доставлен в больницу. Причину возгорания хотят установить по результатам экспертизы. В субботу в районе пожара специалисты Роспотребнадзора выявляли превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, в том числе этилацетата, этенилбензола и бутилацетата.

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/neftebaza-1824299982.html

екатеринбург

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)