https://ria.ru/20221014/pozhar-1824101848.html
В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком
В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком - РИА Новости, 14.10.2022
В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком
Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем осложняет большая загрузка помещения... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:28
2022-10-14T16:28
2022-10-14T17:15
происшествия
екатеринбург
россия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем осложняет большая загрузка помещения продукцией, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональный главк МЧС сообщал о горящей в ангаре на 800 "квадратах" пластиковой продукции."Площадь пожара в складском здании с пластиковой продукцией составляет 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, тушение пожара осложняется большой загруженностью помещения пластиковой продукцией и сильным задымлением.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 73 человека и 21 единицы техники. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на содержание вредных примесей.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:28 14.10.2022 (обновлено: 17:15 14.10.2022)
В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком
Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 2500 квадратов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем осложняет большая загрузка помещения продукцией, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее региональный главк МЧС сообщал о горящей в ангаре на 800 "квадратах" пластиковой продукции.
"Площадь пожара в складском здании с пластиковой продукцией составляет 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тушение пожара осложняется большой загруженностью помещения пластиковой продукцией и сильным задымлением.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 73 человека и 21 единицы техники. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на содержание вредных примесей.