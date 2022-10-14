https://ria.ru/20221014/pozhar-1824101848.html

В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком

В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком - РИА Новости, 14.10.2022

В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на складе с пластиком

Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем осложняет большая загрузка помещения... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:28

2022-10-14T16:28

2022-10-14T17:15

происшествия

екатеринбург

россия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем осложняет большая загрузка помещения продукцией, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональный главк МЧС сообщал о горящей в ангаре на 800 "квадратах" пластиковой продукции."Площадь пожара в складском здании с пластиковой продукцией составляет 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, тушение пожара осложняется большой загруженностью помещения пластиковой продукцией и сильным задымлением.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 73 человека и 21 единицы техники. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на содержание вредных примесей.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)