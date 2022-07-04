https://ria.ru/20220704/kyzyl-1799987443.html

В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов"

В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2022

В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов"

Склады горят в Кызыле на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушат все силы пожарных частей по охране города, сообщает тувинское управление МЧС. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T06:37

2022-07-04T06:37

2022-07-04T06:53

происшествия

республика тыва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Склады горят в Кызыле на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушат все силы пожарных частей по охране города, сообщает тувинское управление МЧС.Уточняется, что всего на тушение пожара на площади 2,8 тысячи "квадратов" привлечены 25 человек личного состава и девять единиц техники."По предварительным данным, пострадавших нет. Условие развития пожара – позднее обнаружение", – добавляет ведомство.

https://ria.ru/20220703/pozhar-1799973677.html

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика тыва