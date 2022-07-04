06:37 04.07.2022 (обновлено: 06:53 04.07.2022)
В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов"
В Кызыле в районе "Правый берег" загорелись склады на площади 2,8 тысячи квадратных метров
© МЧС РФ Главное управление по Республике ТываВ столице Тувы тушат крупный пожар в складских помещениях
© МЧС РФ Главное управление по Республике Тыва
В столице Тувы тушат крупный пожар в складских помещениях
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Склады горят в Кызыле на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушат все силы пожарных частей по охране города, сообщает тувинское управление МЧС.
"В 7 часов утра (3.00 мск – ред.) в Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в городе Кызыле в районе "Правый берег" горят складские помещения. Для ликвидации пожара привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на тушение пожара на площади 2,8 тысячи "квадратов" привлечены 25 человек личного состава и девять единиц техники.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Условие развития пожара – позднее обнаружение", – добавляет ведомство.