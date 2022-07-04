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В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2022
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В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов"
В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2022
В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов"
Склады горят в Кызыле на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушат все силы пожарных частей по охране города, сообщает тувинское управление МЧС. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T06:37
2022-07-04T06:53
происшествия
республика тыва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Склады горят в Кызыле на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушат все силы пожарных частей по охране города, сообщает тувинское управление МЧС.Уточняется, что всего на тушение пожара на площади 2,8 тысячи "квадратов" привлечены 25 человек личного состава и девять единиц техники."По предварительным данным, пострадавших нет. Условие развития пожара – позднее обнаружение", – добавляет ведомство.
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происшествия, республика тыва
06:37 04.07.2022 (обновлено: 06:53 04.07.2022)
 
В Кызыле загорелись склады на площади 2,8 тысячи "квадратов"

В Кызыле в районе "Правый берег" загорелись склады на площади 2,8 тысячи квадратных метров

© МЧС РФ Главное управление по Республике ТываВ столице Тувы тушат крупный пожар в складских помещениях
В столице Тувы тушат крупный пожар в складских помещениях - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© МЧС РФ Главное управление по Республике Тыва
В столице Тувы тушат крупный пожар в складских помещениях
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Склады горят в Кызыле на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушат все силы пожарных частей по охране города, сообщает тувинское управление МЧС.
"В 7 часов утра (3.00 мск – ред.) в Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в городе Кызыле в районе "Правый берег" горят складские помещения. Для ликвидации пожара привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на тушение пожара на площади 2,8 тысячи "квадратов" привлечены 25 человек личного состава и девять единиц техники.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Условие развития пожара – позднее обнаружение", – добавляет ведомство.
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