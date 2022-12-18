https://ria.ru/20221218/vladivostok-1839479682.html

Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили

Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили - РИА Новости, 18.12.2022

Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили

Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на это ушло около 14 часов. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T03:50

2022-12-18T03:50

2022-12-18T03:54

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на это ушло около 14 часов. Ранее в ведомстве рассказали, что огнем охвачен склад на улице Карьерной, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. "В 10.02 (03.03 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем, в здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация", - рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Денис Бекиров, его слова приводятся в сообщении.В ведомстве позже РИА Новости уточнили, что "погибших и пострадавших нет".В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовали 50 человек и 13 единиц техники. Позже спасатели уточнили, что число техники возросло до 14 единиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/pozhar-1839430881.html

владивосток

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владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия