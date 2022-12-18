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Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили - РИА Новости, 18.12.2022
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Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили
Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили - РИА Новости, 18.12.2022
Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили
Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на это ушло около 14 часов. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T03:50
2022-12-18T03:54
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на это ушло около 14 часов. Ранее в ведомстве рассказали, что огнем охвачен склад на улице Карьерной, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. "В 10.02 (03.03 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем, в здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация", - рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Денис Бекиров, его слова приводятся в сообщении.В ведомстве позже РИА Новости уточнили, что "погибших и пострадавших нет".В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовали 50 человек и 13 единиц техники. Позже спасатели уточнили, что число техники возросло до 14 единиц.
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владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
03:50 18.12.2022 (обновлено: 03:54 18.12.2022)
 
Пожар на складе во Владивостоке полностью потушили

На полную ликвидацию пожара на складе во Владивостоке ушло около 14 часов

© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке
Сотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
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Сотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на это ушло около 14 часов.
Ранее в ведомстве рассказали, что огнем охвачен склад на улице Карьерной, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.
"В 10.02 (03.03 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 2 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение о нем, в здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация", - рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Денис Бекиров, его слова приводятся в сообщении.

В ведомстве позже РИА Новости уточнили, что "погибших и пострадавших нет".

В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовали 50 человек и 13 единиц техники. Позже спасатели уточнили, что число техники возросло до 14 единиц.
Сотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 18:39В России
Открытое горение на месте пожара во Владивостоке ликвидировали
 
ВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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