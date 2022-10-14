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При пожаре на складе в Екатеринбурге пострадал один человек - РИА Новости, 14.10.2022
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При пожаре на складе в Екатеринбурге пострадал один человек
При пожаре на складе в Екатеринбурге пострадал один человек - РИА Новости, 14.10.2022
При пожаре на складе в Екатеринбурге пострадал один человек
Один человек пострадал при пожаре склада на улице Ангарской в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:53
2022-10-14T18:53
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орджоникидзевский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре склада на улице Ангарской в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура."Прокуратура взяла на контроль проверку в связи с травмированием мужчины в пожаре в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга", - говорится в сообщении.По предварительной информации ведомства, пострадавший мужчина – арендодатель помещений. У него зафиксированы ожоги 3% площади тела, он доставлен в больницу, отметили в пресс-службе.Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 4 тысяч квадратных метров рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в 16.32 (14.32 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о горящем с пластиком ангаре на улице Аппаратной, пожар за 2,5 часа вырос со 100 "квадратов" до 4 тысяч.Тушение пожара осложняется большой загруженностью помещения пластиковой продукцией и сильным задымлением, обрушилась кровля ангара, на месте работают пожарный поезд.Тушение пожара также осложняется нехваткой воды в пожарном водоеме, организован дополнительный подвоз воды, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Теряев.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 132 человека и 38 единицы техники. На место ЧП была направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на содержание вредных примесей.
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екатеринбург
россия
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Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орджоникидзевский район
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Орджоникидзевский район
18:53 14.10.2022
 
При пожаре на складе в Екатеринбурге пострадал один человек

Прокуратура сообщила об одном пострадавшем при пожаре на складе в Екатеринбурге

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре склада на улице Ангарской в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура взяла на контроль проверку в связи с травмированием мужчины в пожаре в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации ведомства, пострадавший мужчина – арендодатель помещений. У него зафиксированы ожоги 3% площади тела, он доставлен в больницу, отметили в пресс-службе.
Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге увеличилась до 4 тысяч квадратных метров рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в 16.32 (14.32 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о горящем с пластиком ангаре на улице Аппаратной, пожар за 2,5 часа вырос со 100 "квадратов" до 4 тысяч.
Тушение пожара осложняется большой загруженностью помещения пластиковой продукцией и сильным задымлением, обрушилась кровля ангара, на месте работают пожарный поезд.
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Тушение пожара также осложняется нехваткой воды в пожарном водоеме, организован дополнительный подвоз воды, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Теряев.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 132 человека и 38 единицы техники. На место ЧП была направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на содержание вредных примесей.
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