https://ria.ru/20221123/pozhar-1833638494.html

Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение

Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение - РИА Новости, 23.11.2022

Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение

Бывшему гендиректору фирмы-арендатора "Ново Флоре" Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:46

2022-11-23T13:46

2022-11-23T13:54

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшему гендиректору фирмы-арендатора "Ново Флоре" Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар был потушен около полуночи. Погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. Ранее следователи задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова, а также учредителя и гендиректора ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка. Обоим предъявлены обвинения."В рамках расследования дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО "Ново Флоре" Анне Мачелюк", - говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Анна Мачелюк – супруга Антона, передавшая бизнес мужу.В релизе добавляется, что следователи допросили и признали потерпевшими восемь человек. Также допрошены более 26 свидетелей, изымается вся интересующая следствия документация, анализируется информация о проводимых ранее проверках сгоревшего здания контролирующими органами, следователи продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20221122/pozhar-1833283645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)