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Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение - РИА Новости, 23.11.2022
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Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение
Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение - РИА Новости, 23.11.2022
Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение
Бывшему гендиректору фирмы-арендатора "Ново Флоре" Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:46
2022-11-23T13:54
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшему гендиректору фирмы-арендатора "Ново Флоре" Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар был потушен около полуночи. Погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. Ранее следователи задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова, а также учредителя и гендиректора ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка. Обоим предъявлены обвинения."В рамках расследования дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО "Ново Флоре" Анне Мачелюк", - говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Анна Мачелюк – супруга Антона, передавшая бизнес мужу.В релизе добавляется, что следователи допросили и признали потерпевшими восемь человек. Также допрошены более 26 свидетелей, изымается вся интересующая следствия документация, анализируется информация о проводимых ранее проверках сгоревшего здания контролирующими органами, следователи продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20221122/pozhar-1833283645.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:46 23.11.2022 (обновлено: 13:54 23.11.2022)
 
Жене арендатора склада в Москве, где произошел пожар, предъявили обвинение

Экс-главе фирмы-арендатора сгоревшего цветочного склада в Москве предъявили обвинение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПожар в районе Комсомольской площади в Москве
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожар в районе Комсомольской площади в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшему гендиректору фирмы-арендатора "Ново Флоре" Анне Мачелюк предъявлено обвинение по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар был потушен около полуночи. Погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. Ранее следователи задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова, а также учредителя и гендиректора ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка. Обоим предъявлены обвинения.
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 11:08
По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек
"В рамках расследования дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО "Ново Флоре" Анне Мачелюк", - говорится в сообщении.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Анна Мачелюк – супруга Антона, передавшая бизнес мужу.
В релизе добавляется, что следователи допросили и признали потерпевшими восемь человек. Также допрошены более 26 свидетелей, изымается вся интересующая следствия документация, анализируется информация о проводимых ранее проверках сгоревшего здания контролирующими органами, следователи продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 06:26
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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