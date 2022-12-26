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В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров

В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров - РИА Новости, 26.12.2022

В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров

Здание склада загорелось на площади более 1,8 тысячи квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:19

2022-12-26T14:19

2022-12-26T15:10

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади более 1,8 тысячи квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения - по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Собеседник агентства уточнил, что на горящем складе находится пластиковая продукция.

https://ria.ru/20221226/priangare-1841273381.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)