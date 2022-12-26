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В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров - РИА Новости, 26.12.2022
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В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров
В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров - РИА Новости, 26.12.2022
В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров
Здание склада загорелось на площади более 1,8 тысячи квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:19
2022-12-26T15:10
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади более 1,8 тысячи квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения - по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Собеседник агентства уточнил, что на горящем складе находится пластиковая продукция.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:19 26.12.2022 (обновлено: 15:10 26.12.2022)
 
В Новосибирске загорелся склад на площади 1805 квадратных метров

В Новосибирске загорелось здание склада на площади 1805 квадратных метров

© Фото : ГУМЧС России по Новосибирской областиПожар в складском здании по улице 2-я Станционная в Новосибирске
Пожар в складском здании по улице 2-я Станционная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : ГУМЧС России по Новосибирской области
Пожар в складском здании по улице 2-я Станционная в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади более 1,8 тысячи квадратных метров в Новосибирске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения - по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Собеседник агентства уточнил, что на горящем складе находится пластиковая продукция.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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В Приангарье при пожаре погибли женщина и ребенок
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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