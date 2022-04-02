https://ria.ru/20220402/sklad-1781480053.html

В Подольске загорелся склад пластиковых окон

В Подольске загорелся склад пластиковых окон - РИА Новости, 02.04.2022

В Подольске загорелся склад пластиковых окон

В подмосковном Подольске на 4 тысячах "квадратов" загорелся склад пластиковых окон, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:47

2022-04-02T19:47

2022-04-02T21:05

происшествия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В подмосковном Подольске на 4 тысячах "квадратов" загорелся склад пластиковых окон, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 18.03 поступила информация о пожаре на складе производства пластиковых окон в Подольске на площади 4000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарной-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 19.37 пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.Открытое горение ликвидировано на складе пластиковых окон в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20220315/pozhar-1778199568.html

подольск

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)