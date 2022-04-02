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В Подольске загорелся склад пластиковых окон - РИА Новости, 02.04.2022
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В Подольске загорелся склад пластиковых окон
В Подольске загорелся склад пластиковых окон - РИА Новости, 02.04.2022
В Подольске загорелся склад пластиковых окон
В подмосковном Подольске на 4 тысячах "квадратов" загорелся склад пластиковых окон, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:47
2022-04-02T21:05
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В подмосковном Подольске на 4 тысячах "квадратов" загорелся склад пластиковых окон, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 18.03 поступила информация о пожаре на складе производства пластиковых окон в Подольске на площади 4000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарной-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 19.37 пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.Открытое горение ликвидировано на складе пластиковых окон в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:47 02.04.2022 (обновлено: 21:05 02.04.2022)
 
В Подольске загорелся склад пластиковых окон

В подмосковном Подольске загорелся склад пластиковых окон

© РИА НовостиПожар на складе пластиковых окон в Подольске, Московская область
Пожар на складе пластиковых окон в Подольске, Московская область - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости
Пожар на складе пластиковых окон в Подольске, Московская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В подмосковном Подольске на 4 тысячах "квадратов" загорелся склад пластиковых окон, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 18.03 поступила информация о пожаре на складе производства пластиковых окон в Подольске на площади 4000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарной-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 19.37 пожар был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров.
Открытое горение ликвидировано на складе пластиковых окон в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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ПроисшествияПодольскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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