https://ria.ru/20221026/pozhar-1826815786.html

В Петербурге обрушилась кровля горящего склада

В Петербурге обрушилась кровля горящего склада - РИА Новости, 26.10.2022

В Петербурге обрушилась кровля горящего склада

При пожаре на складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель начальника ГУМЧС по Санкт-Петербургу Игорь... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:53

2022-10-26T08:53

2022-10-26T08:58

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. При пожаре на складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель начальника ГУМЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок."Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой ведомства.Титенок отметил, что погибших и пострадавших при пожаре нет."Налицо позднее сообщение о пожаре, потому что к моменту прибытия первых подразделений площадь пожара составляла уже более тысячи квадратных метров. Объект безводный, водоисточники находятся на расстоянии около километра до полутора, поэтому на первом этапе пожар стремительно распространялся", - сказал он.По данным ГУМЧС, ранг пожара понижен до №2 в 06.23, продолжаются работы по проливке.Ранее сообщалось, что на складе со строительными материалами в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) во вторник вечером произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Для тушения пожара задействуется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. Пожар был локализован 26 октября в 00.39 мск.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

санкт-петербург

колпинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)