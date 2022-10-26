https://ria.ru/20221026/pozhar-1826815786.html
В Петербурге обрушилась кровля горящего склада
В Петербурге обрушилась кровля горящего склада - РИА Новости, 26.10.2022
В Петербурге обрушилась кровля горящего склада
При пожаре на складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель начальника ГУМЧС по Санкт-Петербургу Игорь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:53
2022-10-26T08:53
2022-10-26T08:58
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. При пожаре на складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель начальника ГУМЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок."Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой ведомства.Титенок отметил, что погибших и пострадавших при пожаре нет."Налицо позднее сообщение о пожаре, потому что к моменту прибытия первых подразделений площадь пожара составляла уже более тысячи квадратных метров. Объект безводный, водоисточники находятся на расстоянии около километра до полутора, поэтому на первом этапе пожар стремительно распространялся", - сказал он.По данным ГУМЧС, ранг пожара понижен до №2 в 06.23, продолжаются работы по проливке.Ранее сообщалось, что на складе со строительными материалами в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) во вторник вечером произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Для тушения пожара задействуется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. Пожар был локализован 26 октября в 00.39 мск.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:53 26.10.2022 (обновлено: 08:58 26.10.2022)
В Петербурге обрушилась кровля горящего склада
Кровля обрушилась на площади девять тысяч "квадратов" при пожаре на складе в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. При пожаре на складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель начальника ГУМЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.
"Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой ведомства.
Титенок отметил, что погибших и пострадавших при пожаре нет.
"Налицо позднее сообщение о пожаре, потому что к моменту прибытия первых подразделений площадь пожара составляла уже более тысячи квадратных метров. Объект безводный, водоисточники находятся на расстоянии около километра до полутора, поэтому на первом этапе пожар стремительно распространялся", - сказал он.
По данным ГУМЧС, ранг пожара понижен до №2 в 06.23, продолжаются работы по проливке.
Ранее сообщалось, что на складе со строительными материалами в Петербурге (Колпинский район
, Металлострой, Северный проезд, дом 8) во вторник вечером произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Для тушения пожара задействуется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. Пожар был локализован 26 октября в 00.39 мск.