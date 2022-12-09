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В Москве локализовали пожар на складе

В Москве локализовали пожар на складе - РИА Новости, 09.12.2022

В Москве локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Востряковском проезде в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T02:27

2022-12-09T02:27

2022-12-09T02:27

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар на складе в Востряковском проезде в Москве локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что склад в Востряковском проезде в Москве горит на площади 1500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. По уточненным данным, площадь возгорания составляет 1600 квадратных метров."В 1.30 пожар локализован", - говорится в сообщении.В тушении пожара задействован 101 человек и 39 единиц техники.

https://ria.ru/20221209/vozgoranie-1837357912.html

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2022

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)