https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году - РИА Новости, 25.11.2024

Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году

25 ноября в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области около дома 8 по Красносельскому шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В РИА Новости, 25.11.2024

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25 ноября в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области около дома 8 по Красносельскому шоссе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних.7 ноября в Красноярском крае на 75-м километре автодороги "Красноярск - Енисейск" в районе поселка Бартат перевернулся автобус с рабочими. В салоне автобуса находилось 36 человек. В результат ДТП пострадали 26 человек. По информации краевой прокуратуры, во время движения пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к получению ушибов в момент опрокидывания автобуса.31 октября в Кузбассе на автодороге Калтан - Малиновка перевернулся автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам. По информации пресс-службы ГУМВД по Кемеровской области, ДТП произошло в сложных дорожных и метеорологических условиях.24 октября в Нижегородской области на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет.11 октября в Астраханской области на 449 километре автодороги Астрахань - Волгоград столкнулись грузовик и автобус. В результате ДТП погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек.11 октября в Мензелинском районе Татарстана на 1101-м километре автодороги М7 "Волга" водитель автобуса "Камаз", по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом Yutong. В результате два пассажира автобуса "Камаз" скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали. 29 сентября в Краснодарском крае грузовик столкнулся с рейсовым автобусом. По данным МЧС, водитель грузовика погиб. В автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба "Виктор", возвращавшихся в Ставрополь с выездного матча в Краснодаре. В ДТП пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь на участке автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин, в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в результате чего транспортные средства загорелись.24 сентября на Московском шоссе в Засвияжском районе Ульяновска водитель автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с пассажирским автобусом "Симаз", осуществлявшим высадку пассажиров в районе остановки "Автовокзал". В результате ДТП пострадало 15 человек, в том числе трое несовершеннолетних.10 сентября на 540-м километре федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе Якутии автобус Higer, направлявшийся в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района, съехал на обочину и перевернулся. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю. По данным МВД, в автобусе было 35 человек, включая водителя. Четверо погибли, пострадали, по данным МЧС, 30 человек. По результатам обследования 14 человек были госпитализированы, 16 человек направлены на амбулаторное лечение.24 августа в Новосибирской области рейсовый автобус ПАЗ, следуя по маршруту Сузун – Черепаново, съехал в кювет по ходу движения. Пострадали 12 человек, госпитализированы были восемь из них, включая одного ребенка. Позже одна пассажирка скончалась в больнице. 7 августа на 783-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области грузовик Iveco столкнулся с автобусом Yutong, который ехал из Астрахани в Москву. По данным ГУ МВД по региону, ДТП произошло из-за выезда автобуса на встречную полосу движения. В результате аварии водитель автобуса погиб, еще 16 человек были госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей. По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей. 3 августа в Березовском районе Красноярского края водитель автобуса, ехавший со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Все пассажиры были туристами, они планировали совершить сплав по реке. В результате ДТП 18 пострадавших были доставлены в районную больницу, среди них один ребенок. 28 июля на 7-м километре автодороги "А-134" в Рамонском районе Воронежской области столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, в котором находились 20 человек. В результате столкновения пострадали 15 пассажиров автобуса, они были доставлены в медицинские учреждения с полученными травмами различной степени тяжести. 23 июля на автодороге Краснодар – Верхнебаканский в районе поселка Черноморский Северского района Краснодарского края автобус King Long, ехавший по маршруту Ростов-на-Дону – Геленджик, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП пострадали 15 человек, двоих из которых госпитализировали. В этот же день в Кстовском районе Нижегородской области пассажирский автобус № 101 "Кстово - Зелецино" съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 12 человек, восемь из которых были госпитализированы. 10 июля в Воткинском районе Удмуртии автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Setra, следовавшим по маршруту Ижевск – Пермь. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, 25 человек, в том числе пять детей, получили травмы.8 июля на 41-м километре дороги Ачинск – Ужур – Троицкое в Красноярском крае водитель рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, выполняя обгон "Камаза", столкнулся автомобилем. В результате ЧП обе машины съехали в кювет. Пострадали 17 человек, в том числе семь детей. 27 июня в Топкинском округе Кемеровской области водитель автобуса маршрута Новосибирск – Кемерово не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где велся ремонт. В результате ДТП пострадали 17 человек, трое из которых дети. 26 июня в Ивановской области на 5-м километре автомобильной дороги "Иваново - Ярославль" 59-летний водитель автобуса при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором "Беларус" под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 12 человек. 24 июня в поселке Жатай в Якутии столкнулись автобус МУП "ЯПАК" и автомобиль марки Toyota Raum. В результате ДТП пострадали 10 человек, один из которых (водитель легковой автомашины) умер на месте. 12 июня в Пермском крае, вблизи села Романово, рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, съехал с трассы в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали 12 человек, четверо из которых были госпитализированных. По информации краевой Госавтоинспекции, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя 1978 года рождения. (РИА Новости, 13 июня 2024 года, 12:10)10 мая в Санкт-Петербурге автобус упал с моста в реку Мойку. По данным властей города, в автобусе было 15 пассажиров и водитель. В результате ДТП погибли семь человек. Водитель автобуса заключен в СИЗО.7 мая в Россошанском районе Воронежской области столкнулись "Волга" и автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, произошло опрокидывание автобуса. По информации властей, погиб водитель легковушки, травмы получили 14 человек из автобуса. 24 апреля на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области столкнулись рейсовый автобус Астрахань – Москва и грузовой автомобиль MAN. В результате ДТП водитель автобуса погиб, травмы различной степени тяжести получили 13 человек – водитель грузового автомобиля и 12 пассажиров автобуса. 8 апреля на трассе Урал - Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области автобус Scania, следовавший по маршруту Чимкент (Казахстан) – Нижний Новгород и везший граждан Узбекистана, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. 2 апреля на 117-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области водитель автобуса ПАЗ, следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим по правой полосе автомобилем "Камаз", осуществлявшим дорожно-ремонтные работы. В результате инцидента пострадали 15 человек, пятеро из которых были госпитализированы. 1 апреля в Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В ДТП погибли водитель автобуса и шесть пассажиров. По данным СК РФ, монтер пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду, отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу, что явилось причиной столкновения поезда с рейсовым автобусом. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. 12 февраля в Пушкиногорском районе Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, ДТП произошло вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса, который следовал на экскурсию в Псков, пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек были госпитализированы.10 февраля в Таштагольском районе Кемеровской области, на 32-м километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол, водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость с учетом сложных погодных условий и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус "ЛиАЗ", двигавшийся в попутном направлении с ВАЗом. В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств.В ночь на 28 января на участке автодороги "Кавказ" Краснодарского края водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва - Нальчик", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В автобусе находились 15 человек и два водителя. Погибли пять человек, еще девять пострадали, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Позднее число жертв ДТП выросло до шести человек. 3 января на 152-м километре автодороги Чебоксары – Сурское в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Два человека погибли, 15 пострадавших были госпитализированы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, транспорт, дтп