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В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024
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18:59 23.07.2024 (обновлено: 19:15 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ljudi-1961554544.html
В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП
В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024
В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП
Восемь пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса в Нижегородской области госпитализированы, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение, сообщает Кстовская РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:59
2024-07-23T19:15
происшествия
нижегородская область
кстовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Восемь пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса в Нижегородской области госпитализированы, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение, сообщает Кстовская центральная районная больница. Ранее областной главк МЧС сообщал, что утром во вторник пассажирский автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет. По данным регионального Минздрава, из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет. В Кстовскую ЦРБ доставлены 12 пострадавших в результате ДТП с автобусом. Восемь госпитализировано, четверо после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Семь пациентов в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии. Ещё один пациент с подозрением на перелом находится в 1-м хирургическом отделении", - сообщается в группе больницы в соцсети "ВКонтакте". Региональное следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание на обочину дороги.
https://ria.ru/20240723/kuban-1961552469.html
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нижегородская область
кстовский район
россия
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП

В Нижегородской области восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом

© Фото : Главное управление МЧС России по Нижегородской областиМесто ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024
Место ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Место ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Восемь пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса в Нижегородской области госпитализированы, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение, сообщает Кстовская центральная районная больница.
Ранее областной главк МЧС сообщал, что утром во вторник пассажирский автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет. По данным регионального Минздрава, из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет.
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В Кстовскую ЦРБ доставлены 12 пострадавших в результате ДТП с автобусом. Восемь госпитализировано, четверо после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.
Семь пациентов в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии. Ещё один пациент с подозрением на перелом находится в 1-м хирургическом отделении", - сообщается в группе больницы в соцсети "ВКонтакте".
Региональное следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание на обочину дороги.
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ПроисшествияНижегородская областьКстовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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