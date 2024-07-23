https://ria.ru/20240723/ljudi-1961554544.html

В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП

В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024

В Нижегородской области восемь человек госпитализировали после ДТП

Восемь пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса в Нижегородской области госпитализированы, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение, сообщает Кстовская РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:59

2024-07-23T18:59

2024-07-23T19:15

происшествия

нижегородская область

кстовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Восемь пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса в Нижегородской области госпитализированы, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение, сообщает Кстовская центральная районная больница. Ранее областной главк МЧС сообщал, что утром во вторник пассажирский автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет. По данным регионального Минздрава, из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет. В Кстовскую ЦРБ доставлены 12 пострадавших в результате ДТП с автобусом. Восемь госпитализировано, четверо после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Семь пациентов в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии. Ещё один пациент с подозрением на перелом находится в 1-м хирургическом отделении", - сообщается в группе больницы в соцсети "ВКонтакте". Региональное следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание на обочину дороги.

https://ria.ru/20240723/kuban-1961552469.html

https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html

нижегородская область

кстовский район

россия

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происшествия, нижегородская область, кстовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)