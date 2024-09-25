https://ria.ru/20240925/dtp-1974680002.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15 - РИА Новости, 25.09.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15

Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске возросло до 15 человек, следователи возбудили уголовное дело о нарушении... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:48

2024-09-25T17:48

2024-09-25T17:51

происшествия

россия

ульяновск

минский автомобильный завод

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974680437_0:386:962:927_1920x0_80_0_0_c370d30e9636de155e8c9a94cb628b60.jpg

САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске возросло до 15 человек, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее в главке МВД по региону сообщили, что днем во вторник на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута №20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По информации управления гражданской защиты города, всего в ДТП попали 40 человек. По данным областного минздрава, пострадали 13 человек, в том числе трое детей. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса, в котором пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние (статья 264 УК РФ). Предварительно установлено, что около 16.00 (15.00 мск) 24 сентября на Московском шоссе водитель автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с пассажирским автобусом "Симаз", осуществлявшим высадку пассажиров в районе остановки "Автовокзал". В результате ДТП пострадало 15 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Часть потерпевших получила переломы различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/dtp-1974511579.html

россия

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ульяновск, минский автомобильный завод, следственный комитет россии (ск рф)