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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15 - РИА Новости, 25.09.2024
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17:48 25.09.2024 (обновлено: 17:51 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/dtp-1974680002.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15 - РИА Новости, 25.09.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15
Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске возросло до 15 человек, следователи возбудили уголовное дело о нарушении... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:48
2024-09-25T17:51
происшествия
россия
ульяновск
минский автомобильный завод
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске возросло до 15 человек, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее в главке МВД по региону сообщили, что днем во вторник на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута №20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По информации управления гражданской защиты города, всего в ДТП попали 40 человек. По данным областного минздрава, пострадали 13 человек, в том числе трое детей. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса, в котором пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние (статья 264 УК РФ). Предварительно установлено, что около 16.00 (15.00 мск) 24 сентября на Московском шоссе водитель автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с пассажирским автобусом "Симаз", осуществлявшим высадку пассажиров в районе остановки "Автовокзал". В результате ДТП пострадало 15 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Часть потерпевших получила переломы различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/dtp-1974511579.html
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происшествия, россия, ульяновск, минский автомобильный завод, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Минский автомобильный завод, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновске выросло до 15, заведено дело

© Фото : СУ СКР по Ульяновской области/TelegramМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в Засвияжском районе Ульяновска. 25 сентября 2024
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Засвияжском районе Ульяновска. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : СУ СКР по Ульяновской области/Telegram
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Засвияжском районе Ульяновска. 25 сентября 2024
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутного автобуса в Ульяновске возросло до 15 человек, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.
Ранее в главке МВД по региону сообщили, что днем во вторник на Московском шоссе Засвияжского района города, предварительно, водитель грузового автомобиля "МАЗ" с полуприцепом "Тонар" не уступил дорогу автобусу "Симаз" маршрута №20, который отъезжал от остановки "Автовокзал". По информации управления гражданской защиты города, всего в ДТП попали 40 человек. По данным областного минздрава, пострадали 13 человек, в том числе трое детей.
"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса, в котором пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние (статья 264 УК РФ). Предварительно установлено, что около 16.00 (15.00 мск) 24 сентября на Московском шоссе водитель автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с пассажирским автобусом "Симаз", осуществлявшим высадку пассажиров в районе остановки "Автовокзал". В результате ДТП пострадало 15 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Часть потерпевших получила переломы различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияУльяновскМинский автомобильный заводСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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