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В ДТП с двумя автобусами в Кузбассе пострадали 14 человек - РИА Новости, 11.02.2024
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08:35 11.02.2024 (обновлено: 08:36 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/dtp-1926653683.html
В ДТП с двумя автобусами в Кузбассе пострадали 14 человек
В ДТП с двумя автобусами в Кузбассе пострадали 14 человек - РИА Новости, 11.02.2024
В ДТП с двумя автобусами в Кузбассе пострадали 14 человек
Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, спровоцировал ДТП с двумя автобусами на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, пострадали... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:35
2024-02-11T08:36
таштагольский район
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, спровоцировал ДТП с двумя автобусами на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу около 19.00 (15.00 мск) на 32-м километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол. На место прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Таштагольскому району. "Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость с учетом сложных погодных условий и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус "ЛиАЗ", двигавшийся в попутном направлении с ВАЗом. В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств", - говорится в сообщении. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, большинству из них назначено амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. "По факту ДТП следователем ОМВД России по Таштагольскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до двух лет лишения свободы", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240207/dtp-1926042064.html
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таштагольский район, происшествия, кемеровская область
Таштагольский район, Происшествия, Кемеровская область
В ДТП с двумя автобусами в Кузбассе пострадали 14 человек

В ДТП с двумя автобусами и автомобилем в Кузбассе пострадали 14 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, спровоцировал ДТП с двумя автобусами на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу около 19.00 (15.00 мск) на 32-м километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол. На место прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Таштагольскому району.
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"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость с учетом сложных погодных условий и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус "ЛиАЗ", двигавшийся в попутном направлении с ВАЗом. В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, большинству из них назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
"По факту ДТП следователем ОМВД России по Таштагольскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает до двух лет лишения свободы", - уточняет ведомство.
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Таштагольский районПроисшествияКемеровская область
 
 
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