https://ria.ru/20241024/dtp-1979765135.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12 - РИА Новости, 24.10.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12

Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:52

2024-10-24T11:52

2024-10-24T12:00

происшествия

нижний новгород

кстово

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979739033_0:184:1069:785_1920x0_80_0_0_a1cfd4547b20b5100799a6fa8f756f0f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.Ранее сообщалось, что при ДТП пострадали 8 человек."По данным министерства здравоохранения, всего в ДТП в Кстовском округе пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет. Из них госпитализированы 4 человека в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 7:25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

нижний новгород

кстово

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, кстово, нижегородская область