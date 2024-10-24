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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12 - РИА Новости, 24.10.2024
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11:52 24.10.2024 (обновлено: 12:00 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/dtp-1979765135.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12 - РИА Новости, 24.10.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12
Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:52
2024-10-24T12:00
происшествия
нижний новгород
кстово
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.Ранее сообщалось, что при ДТП пострадали 8 человек."По данным министерства здравоохранения, всего в ДТП в Кстовском округе пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет. Из них госпитализированы 4 человека в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 7:25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
нижний новгород
кстово
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происшествия, нижний новгород, кстово, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Кстово, Нижегородская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Нижним Новгородом выросло до 12

© Фото : Полиция Нижегородской области/TelegramМесто ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области
Место ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Полиция Нижегородской области/Telegram
Место ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.
Ранее сообщалось, что при ДТП пострадали 8 человек.
"По данным министерства здравоохранения, всего в ДТП в Кстовском округе пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет. Из них госпитализированы 4 человека в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 7:25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.
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