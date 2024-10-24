https://ria.ru/20241024/dtp-1979765135.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12 - РИА Новости, 24.10.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12
Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:52
2024-10-24T11:52
2024-10-24T12:00
происшествия
нижний новгород
кстово
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979739033_0:184:1069:785_1920x0_80_0_0_a1cfd4547b20b5100799a6fa8f756f0f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.Ранее сообщалось, что при ДТП пострадали 8 человек."По данным министерства здравоохранения, всего в ДТП в Кстовском округе пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет. Из них госпитализированы 4 человека в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 7:25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
нижний новгород
кстово
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979739033_0:83:1060:878_1920x0_80_0_0_8331a7023193495135210dc69bbc7077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, кстово, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Кстово, Нижегородская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 12
Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Нижним Новгородом выросло до 12
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Нижним Новгородом выросло до 12, четверо из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.
Ранее сообщалось, что при ДТП пострадали 8 человек.
"По данным министерства здравоохранения, всего в ДТП в Кстовском округе пострадали 12 человек, в том числе подросток 17 лет. Из них госпитализированы 4 человека в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По данным МВД Нижегородской области
, в четверг около 7:25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово
водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.