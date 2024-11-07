https://ria.ru/20241107/chislo-1982441251.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 26
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 26 - РИА Новости, 07.11.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 26
Число пострадавших в ДТП под Красноярском с автобусом, который перевозил работников "СибАгро", увеличилось до 26 человек, сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:23
2024-11-07T15:23
2024-11-07T15:39
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП под Красноярском с автобусом, который перевозил работников "СибАгро", увеличилось до 26 человек, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Ранее краевой главк МВД сообщал, что автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек. ДТП произошло в четверг на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Прокуратура сообщила РИА Новости, что пострадали 18 человек, а все пассажиры и водитель – это работники свинокомплекса "СибАгро". Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Во время движения пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к получению ушибов в момент опрокидывания автобуса. Среди пассажиров также находились рабочие, которые официально в организации не трудоустроены. Из 26 пострадавших четверо продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.Ведомство также сообщает о предварительных результатах проверки. По данным прокуратуры, водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Сам автобус также остался без технического осмотра. Прокурору предъявлен путевой лист об осмотре транспортного средства 7 ноября перед выходом на рейс, который фактически водитель получил за день до рейса. Работодатель не издавал и приказ о допуске водителя к управлению автобусами. Опрошенный механик, ответственный за исправность автобуса, пояснил, что подпись в путевом листе ему не принадлежит."В настоящее время готовятся меры реагирования в связи с грубыми нарушениями законодательства об охране труда. По требованию прокурора работодатель организовал расследование группового несчастного случая. Решается вопрос о судебной защите прав пострадавших работников на получение компенсации морального вреда", - уточняют в прокуратуре.
https://ria.ru/20241107/dtp-1982367065.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 26
Прокуратура: число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 26
КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости.
Число пострадавших в ДТП под Красноярском с автобусом, который перевозил работников "СибАгро", увеличилось до 26 человек, сообщает пресс-служба
краевой прокуратуры.
Ранее краевой главк МВД сообщал, что автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек. ДТП произошло в четверг на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Прокуратура сообщила РИА Новости, что пострадали 18 человек, а все пассажиры и водитель – это работники свинокомплекса "СибАгро". Региональный главк СК
возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Во время движения пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к получению ушибов в момент опрокидывания автобуса. Среди пассажиров также находились рабочие, которые официально в организации не трудоустроены. Из 26 пострадавших четверо продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Ведомство также сообщает о предварительных результатах проверки. По данным прокуратуры, водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Сам автобус также остался без технического осмотра. Прокурору предъявлен путевой лист об осмотре транспортного средства 7 ноября перед выходом на рейс, который фактически водитель получил за день до рейса. Работодатель не издавал и приказ о допуске водителя к управлению автобусами. Опрошенный механик, ответственный за исправность автобуса, пояснил, что подпись в путевом листе ему не принадлежит.
"В настоящее время готовятся меры реагирования в связи с грубыми нарушениями законодательства об охране труда. По требованию прокурора работодатель организовал расследование группового несчастного случая. Решается вопрос о судебной защите прав пострадавших работников на получение компенсации морального вреда", - уточняют в прокуратуре.