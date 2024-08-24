https://ria.ru/20240824/dtp-1968256124.html

В Новосибирской области двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом

В Новосибирской области двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.08.2024

В Новосибирской области двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом

Восемь человек госпитализированы после автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет, четверо находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:15

2024-08-24T17:15

2024-08-24T17:18

происшествия

новосибирская область

россия

черепаново

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 24 авг – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав региона. Как сообщалось, в субботу около 12.30 (08.30 мск) водитель рейсового автобуса ПАЗ, следующего по маршруту "Сузун - Черепаново", съехал в правый кювет по ходу движения. Ранее сообщалось о десяти пострадавших пассажирах. "Двенадцать человек, в том числе шестеро несовершеннолетних в возрасте от года до 16 лет пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом... Госпитализированы восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, четыре человека – в состоянии средней степени тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении. В облминздраве уточнили, что на место аварии выезжали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в Черепановскую ЦРБ, где обследовали, провели КТ и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной больницы. "Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Черепаново сейчас работают анестезиолог-реаниматолог и нейрохирург областной больницы. Решается вопрос о возможности эвакуации пациентов в облбольницу санитарной авиацией", - отметили в министерстве. Оказание медпомощи пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом находится на контроле у министра здравоохранения Новосибирской области. Полицейские по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в свою очередь следователи СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" часть 2 статьи 238 УК РФ).

https://ria.ru/20240824/dagestan-1968247699.html

https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html

новосибирская область

россия

черепаново

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происшествия, новосибирская область, россия, черепаново, следственный комитет россии (ск рф)