В Новосибирской области двенадцать человек пострадали в ДТП с автобусом
В Новосибирской области восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом
© Фото : МЧС России Новосибирская область/ВКонтактеДТП с рейсовым автобусом в Черепановском районе в Новосибирской области
ДТП с рейсовым автобусом в Черепановском районе в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 24 авг – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав региона.
Как сообщалось, в субботу около 12.30 (08.30 мск) водитель рейсового автобуса ПАЗ, следующего по маршруту "Сузун - Черепаново", съехал в правый кювет по ходу движения. Ранее сообщалось о десяти пострадавших пассажирах.
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"Двенадцать человек, в том числе шестеро несовершеннолетних в возрасте от года до 16 лет пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом... Госпитализированы восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, четыре человека – в состоянии средней степени тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
В облминздраве уточнили, что на место аварии выезжали три бригады скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в Черепановскую ЦРБ, где обследовали, провели КТ и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной больницы.
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"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Черепаново сейчас работают анестезиолог-реаниматолог и нейрохирург областной больницы. Решается вопрос о возможности эвакуации пациентов в облбольницу санитарной авиацией", - отметили в министерстве.
Оказание медпомощи пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом находится на контроле у министра здравоохранения Новосибирской области.
Полицейские по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в свою очередь следователи СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" часть 2 статьи 238 УК РФ).