https://ria.ru/20241012/dtp-1977724411.html

Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК

Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК - РИА Новости, 12.10.2024

Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК

Следственный комитет ходатайствует о передаче ему уголовного дела по факту ДТП в Астраханской области с участием автобуса, где погибло три человека, сообщает... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:58

2024-10-12T11:58

2024-10-12T11:58

происшествия

астраханская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет ходатайствует о передаче ему уголовного дела по факту ДТП в Астраханской области с участием автобуса, где погибло три человека, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань-Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек, позднее сообщалось, что на стационарное лечение госпитализированы 12 человек. Органы МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "В связи с общественным резонансом, а также наступившими последствиями ДТП председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И.Ш. ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов уголовного дела в органы СК и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241012/gaponenko-1977722971.html

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астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)