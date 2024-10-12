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Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК - РИА Новости, 12.10.2024
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11:58 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/dtp-1977724411.html
Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК
Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК - РИА Новости, 12.10.2024
Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК
Следственный комитет ходатайствует о передаче ему уголовного дела по факту ДТП в Астраханской области с участием автобуса, где погибло три человека, сообщает... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:58
2024-10-12T11:58
происшествия
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет ходатайствует о передаче ему уголовного дела по факту ДТП в Астраханской области с участием автобуса, где погибло три человека, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань-Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек, позднее сообщалось, что на стационарное лечение госпитализированы 12 человек. Органы МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "В связи с общественным резонансом, а также наступившими последствиями ДТП председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И.Ш. ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов уголовного дела в органы СК и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о ДТП с автобусом в Астраханской области могут передать СК

СК ходатайствует о передаче ему дела о ДТП с автобусом в Астраханской области

© Фото : Астраханская полиция/TelegramМесто столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Астраханская полиция/Telegram
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет ходатайствует о передаче ему уголовного дела по факту ДТП в Астраханской области с участием автобуса, где погибло три человека, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань-Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек, позднее сообщалось, что на стационарное лечение госпитализированы 12 человек.
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Органы МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
"В связи с общественным резонансом, а также наступившими последствиями ДТП председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И.Ш. ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов уголовного дела в органы СК и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАстраханская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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