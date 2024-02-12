https://ria.ru/20240212/dtp-1926831982.html

Тринадцать детей пострадали в ДТП в Псковской области

Тринадцать детей пострадали в ДТП в Псковской области - РИА Новости, 12.02.2024

Тринадцать детей пострадали в ДТП в Псковской области

Тринадцать детей пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T13:11

2024-02-12T13:11

2024-02-12T16:34

происшествия

псков

псковская область

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил ведерников

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Тринадцать детей пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."По предварительной информации, пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте", — говорится в публикации.Как рассказали РИА Новости в региональном комитете по здравоохранению, двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. Всего в детскую больницу направили восемь пострадавших. В медучреждение попала и одна из сопровождающих учителей.По данным МЧС, авария произошла вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с фурой и съехал в кювет. В региональном управлении МВД уточнили, что транспортное средство ехало из города Пустошки на экскурсию в Псков, в салоне находились 23 человека. Возраст детей — 15-16 лет.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что водитель автобуса своими действиями спас более двадцати человек. По предварительным данным, столкновение произошло не из-за ледяного дождя, который начался после ДТП.В региональном управлении СК сообщили, что причиной ДТП мог стать вынос прицепа фуры на встречную полосу.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924071413.html

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псков

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происшествия, псков, псковская область, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф)