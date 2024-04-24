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В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 24.04.2024
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09:01 24.04.2024 (обновлено: 09:20 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html
В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб
В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 24.04.2024
В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб
Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:01
2024-04-24T09:20
происшествия
ряжский район
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.Уточняется, что ДТП произошло в 4.20 мск на 300-ом километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении. Столкнулись рейсовый автобус "Астрахань-Москва" и грузовой автомобиль "МАН"."По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса. Среди пострадавших несовершеннолетних не имеется", - сообщило УМВД.По данным УМВД, движение транспортных средств затруднено в обе стороны.Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Рязанской области, ведомством поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
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ряжский район
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происшествия, ряжский район, рязанская область
Происшествия, Ряжский район, Рязанская область
В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб

Водитель погиб, 13 пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области

© Фото : УМВД России по Рязанской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : УМВД России по Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ДТП произошло в 4.20 мск на 300-ом километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении. Столкнулись рейсовый автобус "Астрахань-Москва" и грузовой автомобиль "МАН".
© Фото : УМВД России по Рязанской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
© Фото : УМВД России по Рязанской области
1 из 2
© Фото : УМВД России по Рязанской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
© Фото : УМВД России по Рязанской области
2 из 2
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
© Фото : УМВД России по Рязанской области
1 из 2
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
© Фото : УМВД России по Рязанской области
2 из 2
"По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса. Среди пострадавших несовершеннолетних не имеется", - сообщило УМВД.
По данным УМВД, движение транспортных средств затруднено в обе стороны.
Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Рязанской области, ведомством поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
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1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияРяжский районРязанская область
 
 
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