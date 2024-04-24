В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб
Водитель погиб, 13 пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области
© Фото : УМВД России по Рязанской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ДТП произошло в 4.20 мск на 300-ом километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении. Столкнулись рейсовый автобус "Астрахань-Москва" и грузовой автомобиль "МАН".
© Фото : УМВД России по Рязанской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
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© Фото : УМВД России по Рязанской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
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На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
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На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области
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"По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса. Среди пострадавших несовершеннолетних не имеется", - сообщило УМВД.
По данным УМВД, движение транспортных средств затруднено в обе стороны.
Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Рязанской области, ведомством поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.