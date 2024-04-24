https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html

В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб

В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 24.04.2024

В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб

Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:01

2024-04-24T09:01

2024-04-24T09:20

происшествия

ряжский район

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941929048_0:15:800:465_1920x0_80_0_0_3813298f72910ec88b773d3848b89b55.jpg

РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.Уточняется, что ДТП произошло в 4.20 мск на 300-ом километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении. Столкнулись рейсовый автобус "Астрахань-Москва" и грузовой автомобиль "МАН"."По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса. Среди пострадавших несовершеннолетних не имеется", - сообщило УМВД.По данным УМВД, движение транспортных средств затруднено в обе стороны.Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Рязанской области, ведомством поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

ряжский район

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ряжский район, рязанская область