https://ria.ru/20240723/kuban-1961556602.html

СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани

СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024

СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП, в котором перевернулся РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:08

2024-07-23T19:08

2024-07-23T19:08

происшествия

краснодарский край

россия

северский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961508313_0:94:1102:714_1920x0_80_0_0_4801c84d7337b3675474b32e27dc9397.jpg

КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП, в котором перевернулся рейсовый автобус, сообщили в СУ СК по региону. По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский". Предварительно, автобус King Long съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира. Как уточнили в оперштабе региона, медики центральной районной больницы обследовали 15 пострадавших, двух из них госпитализировали, остальных отпустили домой. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Предварительно, водитель рейсового автобуса ехал по маршруту "Ростов-на-Дону – Геленджик" и в районе поселка Черноморский Северского района съехал с проезжей части.

https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html

https://ria.ru/20240704/avtobus-1957269732.html

краснодарский край

россия

северский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, северский район, следственный комитет россии (ск рф)