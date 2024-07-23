https://ria.ru/20240723/kuban-1961556602.html
СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани
СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024
СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани
Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП, в котором перевернулся РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:08
2024-07-23T19:08
2024-07-23T19:08
происшествия
краснодарский край
россия
северский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП, в котором перевернулся рейсовый автобус, сообщили в СУ СК по региону. По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский". Предварительно, автобус King Long съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира. Как уточнили в оперштабе региона, медики центральной районной больницы обследовали 15 пострадавших, двух из них госпитализировали, остальных отпустили домой. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Предварительно, водитель рейсового автобуса ехал по маршруту "Ростов-на-Дону – Геленджик" и в районе поселка Черноморский Северского района съехал с проезжей части.
https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html
https://ria.ru/20240704/avtobus-1957269732.html
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происшествия, краснодарский край, россия, северский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Северский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани
На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором перевернулся рейсовый автобус