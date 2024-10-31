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В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2024
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14:39 31.10.2024 (обновлено: 14:46 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/dtp-1981153564.html
В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие
В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2024
В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие
Автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка перевернулся на трассе в Кузбассе, пострадали 11 пассажиров, им оказана медпомощь, сообщает... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:39
2024-10-31T14:46
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
калтан
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КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка перевернулся на трассе в Кузбассе, пострадали 11 пассажиров, им оказана медпомощь, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Авария произошла около 17.00 (13.00 мск) на автодороге Калтан - Малиновка. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по городу Калтану."Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "НЕФАЗ", который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам", - говорится в сообщении.Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Калтану. Проводится проверка.
https://ria.ru/20241030/dtp-1981006748.html
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новокузнецк
кемеровская область
калтан
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, калтан
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Калтан
В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие

МВД РФ: в Кузбассе автобус перевернулся на трассе, пострадали 11 человек

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто происшествия, где автобус, следовавший из Новокузнецка, перевернулся на трассе в Кузбассе
Место происшествия, где автобус, следовавший из Новокузнецка, перевернулся на трассе в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место происшествия, где автобус, следовавший из Новокузнецка, перевернулся на трассе в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка перевернулся на трассе в Кузбассе, пострадали 11 пассажиров, им оказана медпомощь, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Авария произошла около 17.00 (13.00 мск) на автодороге Калтан - Малиновка. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по городу Калтану.
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"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "НЕФАЗ", который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам", - говорится в сообщении.
Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Калтану. Проводится проверка.
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