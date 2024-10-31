https://ria.ru/20241031/dtp-1981153564.html

В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие

В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2024

В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие

Автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка перевернулся на трассе в Кузбассе, пострадали 11 пассажиров, им оказана медпомощь, сообщает... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:39

2024-10-31T14:39

2024-10-31T14:46

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

калтан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981154837_0:392:993:950_1920x0_80_0_0_de454780b4b9351d46950a16ae7d765e.jpg

КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка перевернулся на трассе в Кузбассе, пострадали 11 пассажиров, им оказана медпомощь, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Авария произошла около 17.00 (13.00 мск) на автодороге Калтан - Малиновка. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по городу Калтану."Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "НЕФАЗ", который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам", - говорится в сообщении.Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Калтану. Проводится проверка.

https://ria.ru/20241030/dtp-1981006748.html

https://ria.ru/20241031/dtp-1981041344.html

новокузнецк

кемеровская область

калтан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новокузнецк, кемеровская область, калтан