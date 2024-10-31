В Кузбассе автобус перевернулся на трассе, есть пострадавшие
МВД РФ: в Кузбассе автобус перевернулся на трассе, пострадали 11 человек
© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто происшествия, где автобус, следовавший из Новокузнецка, перевернулся на трассе в Кузбассе
Место происшествия, где автобус, следовавший из Новокузнецка, перевернулся на трассе в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Автобус, следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка перевернулся на трассе в Кузбассе, пострадали 11 пассажиров, им оказана медпомощь, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Авария произошла около 17.00 (13.00 мск) на автодороге Калтан - Малиновка. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по городу Калтану.
Автобус попал в ДТП в центре Петербурга
30 октября, 19:59
"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "НЕФАЗ", который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам", - говорится в сообщении.
Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Калтану. Проводится проверка.
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Вчера, 07:06