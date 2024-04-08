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Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана

Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана - РИА Новости, 08.04.2024

Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана

Автобус, попавший в ДТП в Самарской области, где погибли два человека, вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Самарской... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:31

2024-04-08T05:31

2024-04-08T05:31

происшествия

авто

самарская область

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП в Самарской области, где погибли два человека, вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Самарской области. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Два человека погибли, 10 госпитализированы, уточнили в ГИБДД. "Автобус Scania, зарегистрированный в республике Казахстан. Данный автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана. Предварительный маршрут следования – Нижний Новгород", - говорится в комментарии начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова.

самарская область

узбекистан

нижний новгород

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происшествия, авто, самарская область, узбекистан, нижний новгород, гибдд мвд рф