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Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана - РИА Новости, 08.04.2024
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05:31 08.04.2024
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Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана
Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана - РИА Новости, 08.04.2024
Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана
Автобус, попавший в ДТП в Самарской области, где погибли два человека, вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Самарской... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:31
2024-04-08T05:31
происшествия
авто
самарская область
узбекистан
нижний новгород
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП в Самарской области, где погибли два человека, вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Самарской области. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Два человека погибли, 10 госпитализированы, уточнили в ГИБДД. "Автобус Scania, зарегистрированный в республике Казахстан. Данный автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана. Предварительный маршрут следования – Нижний Новгород", - говорится в комментарии начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова.
самарская область
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происшествия, авто, самарская область, узбекистан, нижний новгород, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Самарская область, Узбекистан, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ
Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана

Попавший в ДТП под Самарой автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП в Самарской области, где погибли два человека, вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Самарской области.
В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Два человека погибли, 10 госпитализированы, уточнили в ГИБДД.
"Автобус Scania, зарегистрированный в республике Казахстан. Данный автобус осуществлял перевозку граждан Узбекистана. Предварительный маршрут следования – Нижний Новгород", - говорится в комментарии начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрия Некрасова.
 
ПроисшествияАвтоСамарская областьУзбекистанНижний НовгородГИБДД МВД РФ
 
 
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