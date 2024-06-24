https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html
Девять человек пострадали и один погиб в ДТП в Якутии
Девять человек пострадали и один погиб в ДТП в Якутии - РИА Новости, 24.06.2024
Девять человек пострадали и один погиб в ДТП в Якутии
Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой в поселке Жатай, в результате ДТП пострадали десять человек и погиб водитель автомобиля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:29
2024-06-24T19:29
2024-06-24T19:29
происшествия
гибдд мвд рф
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ЯКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой в поселке Жатай, в результате ДТП пострадали десять человек и погиб водитель автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По данным ГИБДД, ДТП произошло примерно в 21.43 (15.43 мск) на улице Трактовая поселка Жатай. На автодороге столкнулись автобус МУП "ЯПАК" и автомобиль марки "Toyota Raum". Как отметили в минздраве республики, на месте происшествия работает 4 бригады Скорой помощи. "В результате ДТП в поселке Жатай пострадали 10 человек. Водитель легковой автомашины умер на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе. Прокуратура города проведет проверку. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечения безопасности пассажирских перевозок и другим вопросам", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240623/elektrobus-1954850405.html
https://ria.ru/20240620/mvd-1954309493.html
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происшествия, гибдд мвд рф
Происшествия, ГИБДД МВД РФ
Девять человек пострадали и один погиб в ДТП в Якутии
В Якутии автобус столкнулся с иномаркой в поселке Жатай, один человек погиб
ЯКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой в поселке Жатай, в результате ДТП пострадали десять человек и погиб водитель автомобиля, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
По данным ГИБДД
, ДТП произошло примерно в 21.43 (15.43 мск) на улице Трактовая поселка Жатай. На автодороге столкнулись автобус МУП "ЯПАК" и автомобиль марки "Toyot
a Raum".
Как отметили в минздраве республики, на месте происшествия работает 4 бригады Скорой помощи. "В результате ДТП в поселке Жатай пострадали 10 человек. Водитель легковой автомашины умер на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
Прокуратура города проведет проверку. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечения безопасности пассажирских перевозок и другим вопросам", - сообщили в прокуратуре.