https://ria.ru/20240507/dtp-1944369962.html
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:35
2024-05-07T12:35
2024-05-07T12:42
происшествия
воронежская область
россошанский район
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель правительства региона. "В 10.40 7 мая в Россошанском районе Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля "Волга" и автобуса, в котором находилось 32 пассажира и два водителя", - сообщил он. По его словам, в результате ДТП легковой автомобиль загорелся, водитель погиб. "Двенадцать человек из числа находившихся в автобусе направлены на обследование в Россошанскую районную больницу. Все они находятся в сознании и, по предварительным данным, получили ранения средней степени тяжести. По итогам обследования каждого пострадавшего будет приниматься решение о необходимости госпитализации", - добавил представитель областного правительства.
https://ria.ru/20240506/istochnik-1944166325.html
воронежская область
россошанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россошанский район, авто
Происшествия, Воронежская область, Россошанский район, Авто
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП
Власти: под Воронежем один человек погиб в ДТП с автобусом и легковушкой
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель правительства региона.
«
"В 10.40 7 мая в Россошанском районе Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля "Волга" и автобуса, в котором находилось 32 пассажира и два водителя", - сообщил он.
По его словам, в результате ДТП легковой автомобиль загорелся, водитель погиб.
"Двенадцать человек из числа находившихся в автобусе направлены на обследование в Россошанскую районную больницу. Все они находятся в сознании и, по предварительным данным, получили ранения средней степени тяжести. По итогам обследования каждого пострадавшего будет приниматься решение о необходимости госпитализации", - добавил представитель областного правительства.