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В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024
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12:35 07.05.2024 (обновлено: 12:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/dtp-1944369962.html
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:35
2024-05-07T12:42
происшествия
воронежская область
россошанский район
авто
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель правительства региона. "В 10.40 7 мая в Россошанском районе Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля "Волга" и автобуса, в котором находилось 32 пассажира и два водителя", - сообщил он. По его словам, в результате ДТП легковой автомобиль загорелся, водитель погиб. "Двенадцать человек из числа находившихся в автобусе направлены на обследование в Россошанскую районную больницу. Все они находятся в сознании и, по предварительным данным, получили ранения средней степени тяжести. По итогам обследования каждого пострадавшего будет приниматься решение о необходимости госпитализации", - добавил представитель областного правительства.
https://ria.ru/20240506/istochnik-1944166325.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, россошанский район, авто
Происшествия, Воронежская область, Россошанский район, Авто
В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Власти: под Воронежем один человек погиб в ДТП с автобусом и легковушкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель правительства региона.
«
"В 10.40 7 мая в Россошанском районе Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля "Волга" и автобуса, в котором находилось 32 пассажира и два водителя", - сообщил он.
По его словам, в результате ДТП легковой автомобиль загорелся, водитель погиб.
"Двенадцать человек из числа находившихся в автобусе направлены на обследование в Россошанскую районную больницу. Все они находятся в сознании и, по предварительным данным, получили ранения средней степени тяжести. По итогам обследования каждого пострадавшего будет приниматься решение о необходимости госпитализации", - добавил представитель областного правительства.
Александр Майоров
Источник: актер, озвучивавший Ди Каприо в "Титанике", пострадал в ДТП
6 мая, 15:23
 
ПроисшествияВоронежская областьРоссошанский районАвто
 
 
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