https://ria.ru/20240507/dtp-1944369962.html

В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП

В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024

В Воронежской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:35

2024-05-07T12:35

2024-05-07T12:42

происшествия

воронежская область

россошанский район

авто

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, в результате погиб один человек и 12 получили травмы, сообщил журналистам представитель правительства региона. "В 10.40 7 мая в Россошанском районе Воронежской области произошло ДТП с участием автомобиля "Волга" и автобуса, в котором находилось 32 пассажира и два водителя", - сообщил он. По его словам, в результате ДТП легковой автомобиль загорелся, водитель погиб. "Двенадцать человек из числа находившихся в автобусе направлены на обследование в Россошанскую районную больницу. Все они находятся в сознании и, по предварительным данным, получили ранения средней степени тяжести. По итогам обследования каждого пострадавшего будет приниматься решение о необходимости госпитализации", - добавил представитель областного правительства.

https://ria.ru/20240506/istochnik-1944166325.html

воронежская область

россошанский район

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происшествия, воронежская область, россошанский район, авто