https://ria.ru/20240402/postradavshie-1937453549.html

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек - РИА Новости, 02.04.2024

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщило Министерство здравоохранения региона в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:08

2024-04-02T22:08

2024-04-02T22:38

происшествия

владимирская область

петушинский район

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РЯЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале."Информация на 21:00. В результате аварии пострадало 15 человек", — говорится в публикации.Уточняется, что пять человек госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации. В больницу направили бригаду врачей санитарной авиации.Кроме того, у остальных десяти пострадавших выявили различные ушибы. После осмотра их отпустили домой.Как сообщило региональное управление МВД, авария произошла около 17.20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой полосе автомобилем "КАМАЗ", осуществлявшим дорожно-ремонтные работы. Всего в автобусе находилось порядка 20 человек.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

владимирская область

петушинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владимирская область, петушинский район