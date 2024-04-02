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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек - РИА Новости, 02.04.2024
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщило Министерство здравоохранения региона в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:08
2024-04-02T22:08
2024-04-02T22:38
происшествия
владимирская область
петушинский район
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РЯЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале."Информация на 21:00. В результате аварии пострадало 15 человек", — говорится в публикации.Уточняется, что пять человек госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации. В больницу направили бригаду врачей санитарной авиации.Кроме того, у остальных десяти пострадавших выявили различные ушибы. После осмотра их отпустили домой.Как сообщило региональное управление МВД, авария произошла около 17.20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой полосе автомобилем "КАМАЗ", осуществлявшим дорожно-ремонтные работы. Всего в автобусе находилось порядка 20 человек.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
владимирская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимирская область, петушинский район
Происшествия, Владимирская область, Петушинский район
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 15
РЯЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале
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"Информация на 21:00. В результате аварии пострадало 15 человек", — говорится в публикации.
Уточняется, что пять человек госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации. В больницу направили бригаду врачей санитарной авиации.
Кроме того, у остальных десяти пострадавших выявили различные ушибы. После осмотра их отпустили домой.
Как сообщило региональное управление МВД, авария произошла около 17.20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой полосе автомобилем "КАМАЗ", осуществлявшим дорожно-ремонтные работы. Всего в автобусе находилось порядка 20 человек.