https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек - РИА Новости, 03.08.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае достигло восемнадцати человек, среди которых один ребенок, сообщает минздрав... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:18

2024-08-03T19:18

2024-08-03T19:18

происшествия

красноярский край

березовский район

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КРАСНОЯРСК, 3 авг – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае достигло восемнадцати человек, среди которых один ребенок, сообщает минздрав региона. Ранее СУСК по региону сообщал, что ДТП произошло в субботу около 7.30 (03.30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, там он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Все пассажиры были туристами, они планировали совершить сплав по реке. "В результате ДТП в Березовском районе 18 пострадавших были доставлены в Березовскую районную больницу для профилактического осмотра и оказания медицинской помощи. Среди них один ребенок. Четверо пассажиров от медицинского осмотра отказались, по результатам осмотра 14-ти человек трое были направлены для дополнительной консультации в краевую клиническую больницу Красноярска", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам осмотра в краевой больнице, пациентам не понадобилась экстренная помощь, их отпустили домой, где они будут наблюдаться у местных врачей. Также в минздраве уточняют, что с места ДТП на "скорой" были госпитализированы два человека, в том числе ребенок, их направили на амбулаторное наблюдение.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963886174.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

красноярский край

березовский район

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происшествия, красноярский край, березовский район