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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек - РИА Новости, 03.08.2024
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19:18 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек - РИА Новости, 03.08.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае достигло восемнадцати человек, среди которых один ребенок, сообщает минздрав... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T19:18
2024-08-03T19:18
происшествия
красноярский край
березовский район
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КРАСНОЯРСК, 3 авг – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае достигло восемнадцати человек, среди которых один ребенок, сообщает минздрав региона. Ранее СУСК по региону сообщал, что ДТП произошло в субботу около 7.30 (03.30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, там он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Все пассажиры были туристами, они планировали совершить сплав по реке. "В результате ДТП в Березовском районе 18 пострадавших были доставлены в Березовскую районную больницу для профилактического осмотра и оказания медицинской помощи. Среди них один ребенок. Четверо пассажиров от медицинского осмотра отказались, по результатам осмотра 14-ти человек трое были направлены для дополнительной консультации в краевую клиническую больницу Красноярска", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам осмотра в краевой больнице, пациентам не понадобилась экстренная помощь, их отпустили домой, где они будут наблюдаться у местных врачей. Также в минздраве уточняют, что с места ДТП на "скорой" были госпитализированы два человека, в том числе ребенок, их направили на амбулаторное наблюдение.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963886174.html
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происшествия, красноярский край, березовский район
Происшествия, Красноярский край, Березовский район
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском достигло 18 человек

Число пострадавших в ДТП с туравтобусом под Красноярском достигло 18 человек

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 3 авг – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае достигло восемнадцати человек, среди которых один ребенок, сообщает минздрав региона.
Ранее СУСК по региону сообщал, что ДТП произошло в субботу около 7.30 (03.30 мск). Водитель автобуса ехал со стороны посёлка Маганск в посёлок Береть, там он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Все пассажиры были туристами, они планировали совершить сплав по реке.
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"В результате ДТП в Березовском районе 18 пострадавших были доставлены в Березовскую районную больницу для профилактического осмотра и оказания медицинской помощи. Среди них один ребенок. Четверо пассажиров от медицинского осмотра отказались, по результатам осмотра 14-ти человек трое были направлены для дополнительной консультации в краевую клиническую больницу Красноярска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам осмотра в краевой больнице, пациентам не понадобилась экстренная помощь, их отпустили домой, где они будут наблюдаться у местных врачей. Также в минздраве уточняют, что с места ДТП на "скорой" были госпитализированы два человека, в том числе ребенок, их направили на амбулаторное наблюдение.
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