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Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации - РИА Новости, 02.04.2024
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16:48 02.04.2024
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Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации
Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации - РИА Новости, 02.04.2024
Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в своем Telegram-канале, что семьи погибших в ДТП на переезде в Переславле-Залесском получат компенсации. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:48
2024-04-02T16:48
происшествия
авто
михаил евраев
столкновение автобуса с поездом в ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в своем Telegram-канале, что семьи погибших в ДТП на переезде в Переславле-Залесском получат компенсации. "Приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших в ДТП на переезде у села Берендеево. Жертвами трагедии стали семь человек – пассажиры и водитель автобуса", - написал Евраев. Ранее о намерении произвести выплаты семьям погибших сообщил также мэр Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде. По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Во вторник СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о столкновении поезда с рейсовым автобусом задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду. По предварительным данным, задержанный отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. Также отмечается, что он признал вину, написал явку с повинной. В ДТП погибли семь человек – водитель автобуса и шесть пассажиров. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что все погибшие – местные жители.
https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html
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происшествия, авто, михаил евраев, столкновение автобуса с поездом в ярославской области
Происшествия, Авто, Михаил Евраев, Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации

Ярославский губернатор пообещал компенсации семьям погибших в ДТП на переезде

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в своем Telegram-канале, что семьи погибших в ДТП на переезде в Переславле-Залесском получат компенсации.
"Приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших в ДТП на переезде у села Берендеево. Жертвами трагедии стали семь человек – пассажиры и водитель автобуса", - написал Евраев.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян
Вчера, 05:18
Ранее о намерении произвести выплаты семьям погибших сообщил также мэр Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде.
По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Во вторник СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о столкновении поезда с рейсовым автобусом задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду. По предварительным данным, задержанный отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. Также отмечается, что он признал вину, написал явку с повинной.
В ДТП погибли семь человек – водитель автобуса и шесть пассажиров. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что все погибшие – местные жители.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
После ДТП в Ярославской области задержали монтера пути
Вчера, 14:10
 
ПроисшествияАвтоМихаил ЕвраевСтолкновение автобуса с поездом в Ярославской области
 
 
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