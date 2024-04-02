https://ria.ru/20240402/dtp-1937385447.html

Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации

Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации - РИА Новости, 02.04.2024

Семьи погибших в ДТП в Переславле-Залесском получат компенсации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в своем Telegram-канале, что семьи погибших в ДТП на переезде в Переславле-Залесском получат компенсации. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:48

2024-04-02T16:48

2024-04-02T16:48

происшествия

авто

михаил евраев

столкновение автобуса с поездом в ярославской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937166840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b42c850e7f00bcb52f468f45884e7963.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в своем Telegram-канале, что семьи погибших в ДТП на переезде в Переславле-Залесском получат компенсации. "Приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших в ДТП на переезде у села Берендеево. Жертвами трагедии стали семь человек – пассажиры и водитель автобуса", - написал Евраев. Ранее о намерении произвести выплаты семьям погибших сообщил также мэр Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде. По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Во вторник СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела о столкновении поезда с рейсовым автобусом задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду. По предварительным данным, задержанный отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. Также отмечается, что он признал вину, написал явку с повинной. В ДТП погибли семь человек – водитель автобуса и шесть пассажиров. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что все погибшие – местные жители.

https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html

https://ria.ru/20240402/dtp-1937339381.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, михаил евраев, столкновение автобуса с поездом в ярославской области